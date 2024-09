Nel comune di San Zenone al Lambro, dalle 22 del 10 settembre alle 6 dell’11 settembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2024 – Chiusura notturna per SP 204 “Salerano- Via Emilia” per consentire la realizzazione di accessi carrabili temporanei ad uso cantiere. I lavori interesseranno un tratto stradale (dal km 3+600 al km 4+300) nel Comune di San Zenone al Lambro, con deviazione del traffico su percorso alternativo, dalle 22 del 10 settembre alle 6 dell’11 settembre.

