LAZZA. “LOCURA”: IL NUOVO ALBUM FUORI IL 20 SETTEMBRE, AL VIA IL PRE-ORDER E SVELATO L’ARTWORK

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2024. Settimane di indizi e spoiler disseminati sui social hanno mandato i fan in fibrillazione, e finalmente l’annuncio è arrivato. Lazza lo ha dato ieri sera al termine di un evento live senza precedenti per il genere: sul palco del LOCURA OPERA N.1, prodotto da Vivo Concerti e allestito ai piedi dello Stadio San Siro, è ufficialmente partito il countdown per l’attesissimo ritorno sulle scene musicali dell’artista dei record, con 100 Dischi di Platino e 45 Dischi d’Oro all’attivo, e oltre 4 miliardi di stream in carriera. Il nuovo album “LOCURA” vedrà la luce venerdì 20 settembre per Island Records, e già da alcune ore è disponibile per il pre-order.

Non contento delle sorprese riservate al suo pubblico, Lazza ne ha svelato ora anche l’artwork, opera visiva ispirata alla serie grafica di Francisco Goya dedicata alla tauromachia e ulteriore assaggio di un progetto di cui si intuisce già la portata straordinaria.

Annunciato una manciata di giorni fa e andato sold out in pochissimi minuti, LOCURA OPERA N.1 è stata a tutti gli effetti una notte da primato, durante la quale Lazza ha presentato in anteprima otto dei nuovi brani dell’album, arrangiati ed eseguiti per l’occasione dall’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli con accompagnamento al pianoforte del Maestro Aleksander Zielinski. Per chi non ha potuto essere presente alla serata, l’evento è stato trasmesso in diretta su YouTube, tenendo incollati allo schermo oltre 60 mila spettatori. In questa prima grande scintilla live di “LOCURA” Lazza ha voluto con sé sul palco due guest d’eccezione, Sfera Ebbasta e Ghali, indizio di collaborazioni che marchieranno a fuoco la tracklist del disco.

E per ascoltare in anteprima i brani contenuti nel nuovo album di Lazza, il NOVE propone in prima tv “Locura Opera N.1”, una serata evento in onda domenica 8 settembre alle 23:15.

Se la release di “LOCURA” è sempre più vicina, di pari passo cresce l’attesa per il LOCURA TOUR 2025, prodotto da Vivo Concerti e in programma dal prossimo gennaio nei più importanti palazzetti italiani, con diverse date andate subito sold out: 11 gli appuntamenti, di cui 4 all’Unipol Forum della sua Milano, per poter ascoltare finalmente dal vivo i brani contenuti nell’album più atteso del 2024. I biglietti per il LOCURA TOUR 2025 sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

LOCURA TOUR 2025 – CALENDARIO

6 gennaio 2025 | MANTOVA – Pala Unical

9 gennaio 2025 | PADOVA – Fiera

12 gennaio 2025 | EBOLI – PalaSele

15 gennaio 2025 | TORINO – Inalpi Arena

18 gennaio 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena

21 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

22 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

24 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

25 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum

27 gennaio 2025 | FIRENZE – Mandela Forum

30 gennaio 2025 | ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT