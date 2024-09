(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2024 – Intorno alle ore 15.30, lungo la tangenziale ovest, in direzione Nord, all’altezza tra lo svincolo di Lorenteggio e Muggiano, è avvenuto un incidente tra più veicoli. 15 le persone coinvolte, tra queste anche 5 minori, tra gli 11 e i 17 anni. Sul posto sono giunte cinque ambulanze, un’automedica ed è atterrato l’elisoccorso. Alcuni dei coinvolti sono stati valutati in codice verde, uno in codice giallo.

Redazione