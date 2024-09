OPEN NIGHT 2024 – Co.Science Meet research to connect science and society 

Venerdì 27 settembre dalle 18 alle 23.30,

(mi-lorenteggio.com) Milano 6 settembre 2024. Venerdì 27 settembre dalle 18 alle 23.30, in occasione della Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci propone un’intera serata gratuita con chi ogni giorno si occupa di ricerca, scienza e società.

La serata si inserisce nell’ambito del progetto Co.Science – Meet research to connect science and society, per promuovere il dialogo tra singoli individui, ricercatrici e ricercatori e i diversi attori della società, con un’attenzione particolare a studentesse e studenti.

“Co.Science” è finanziato per il biennio 2024-25 dalla call HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 e promosso da un partenariato composto dal Museo, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (coordinatore), Università dell’Insubria, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche-FAST, Consorzio Italbiotec e Comune di Milano.

Anche quest’anno il Museo apre le sue porte offrendo un vivace programma culturale con l’obiettivo di esplorare, attraverso le lenti della scienza e della tecnologia, tematiche cruciali, al centro della vita quotidiana. Tra queste: il futuro delle esplorazioni spaziali, salute e medicina, socialità e rischi del digitale, crisi climatica, natura e inquinamento nelle città, migrazioni tra stereotipi e pregiudizi, cibo e sostenibilità, tecnologie nello sport, realtà virtuale e psicologia, scatti industriali d’archivio, dati e l’intelligenza artificiale, chimica, materiali per il futuro, innovazioni per tutte le età, musica per allenare la mente.

Tra le novità, i partecipanti all’Open Night potranno interagire per primi con due nuove installazioni del collettivo Universal Everything, tra i pionieri dell’arte generativa, che ha dato vita a creature digitali dalla fisicità sorprendente, in costante mutamento. Infinity, opera d’arte video in cui personaggi unici, nati dal codice, sfilano in una parata senza fine, e Kinfolk, installazione interattiva che reinterpreta le qualità umane attraverso l’intelligenza artificiale facendo nascere curiose forme in movimento con pellicce, setole luminose e fili colorati che cambiano a ogni gesto delle persone. Il progetto è realizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti.

In programma anche speciali visite guidate, musica, food&drink a ingresso libero in tutti gli spazi del Museo, eccezionalmente accessibili fuori dagli orari di apertura.

Programma e ulteriori dettagli: https://www.museoscienza.org/it/offerta/open-night

Questa edizione, ideata e prodotta dal Museo, è realizzata in collaborazione con esperte ed esperti da enti di ricerca, imprese e associazioni della società civile come: Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia , Associazione Italiana del Patto per il Clima, Associazione Scuola Vivaio di Milano, Auriga Srl, Avio SpA, Camozzi Group, Centro Cardiologico Monzino IRCCS, Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, CIRCE Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche, Circolo Astrofili di Milano, Circolo Astrofili Trezzano, Ducati Motor Holding, Expostudio, Fondazione Adolescere, Fondazione Cariplo, Fondazione Giannino Bassetti, Fondazione Politecnico di Milano, Fondazione TOG-Together To Go, Haus der Kunst, Humanitas University, ISTAT-Istituto Nazionale di Statistica, Istituto di Ricerca sulle Acque, Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Italiano di Tecnologia, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Marelli Motorsport, Naga, NBFC-National Biodiversity Future Center, Patti Digitali, Politecnico di Milano, PPG, Riabitare l’Italia, Skyward Experimental Rocketry, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, Universal Everything, Università Bocconi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino.