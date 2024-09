PA Croce Viola: riprende il ciclo di corsi sulla rianimazione umana e animale nei parchi cittadini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2024 – Si terrà domani ai Giardini Montanelli la prima giornata del ciclo autunnale del progetto “Together we can”, iniziativa che in primavera ha formato oltre 1000 cittadini e che intende almeno raddoppiare i milanesi coinvolti con questo ciclo autunnale sulle manovre salvavita per l’umano e per i nostri amici a quattro zampe. Il Progetto di Croce Viola Milano, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Milano, nasce dalla consapevolezza che i parchi sono tra i luoghi a maggior incidenza di arresti cardiaci e che i maggiori frequentatori sono i pet owner e i jogger.

Il progetto è reso possibile grazie al supporto di I.R.C.C.S. Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) e di Monge, sponsor tecnico è Jesurum-Leoni Comunicazione.

Il dato che rende le iniziative di formazione relative alla rianimazione cardio polmonare fondamentali è che il tempo medio di arrivo di un’ambulanza si attesta intorno agli 8 minuti, ma già dopo 6 minuti senza battito si possono riportare danni cerebrali irreversibili.

Altre 7 giornate in diversi parchi cittadini in questo autunno nelle quali i volontari soccorritori mostreranno le principali azioni da svolgere in caso di malore umano e, grazie a Chiara Ceresoli (Chiaradogtrainer), sarà mostrato anche come intervenire correttamente sulle principali emergenze che possono colpire i nostri amici a quattro zampe.

Per ogni data 3 ore con il seguente programma che verrà ripetuto più volte nell’arco della giornata: spiegazione teorica riguardo al riconoscimento e alla corretta gestione dell’attivazione del sistema di emergenza, esercitazione su manichini umani e canini.

Il progetto gode anche del Patrocinio di GSD Foundation ETS.

“Le prime 8 giornate tenutesi questa primavera sono state un successo, centinaia di adulti e ragazzi hanno assistito e provato le manovre di primo soccorso. Contiamo che anche questo ciclo autunnale sia così tanto partecipato da cittadine e cittadini e iniziamo già a lavorare all’edizione 2025 con l’obiettivo di raggiungere ancor più persone.

Siamo pertanto molto felici di promuovere questa iniziativa, ringraziamo il Comune di Milano che ha concesso il Patrocinio e le realtà che la hanno resa possibile: Policlinico San Donato e Monge” dichiara Marco Moniga, consiglio direttivo di Croce Viola Milano.

Programma:

7 settembre ore 10.30 Giardini Montanelli (Fontana Dugnani)

7 settembre ore 14.30 Giardini Montanelli (Fontana Dugnani)

14 settembre ore 10.30 Parco Sempione (Via Goethe)

14 settembre ore 14.30 Parco Sempione (Via Goethe)

28 settembre ore 10.30 Parco Sempione (Via Goethe)

28 settembre ore 14.30 Parco Sempione (Via Goethe)

5 ottobre ore 14.30 Parco Solari (Viale Coni Zugna)

Aggiornamenti sulle pagine social media di Croce Viola Milano.

Redazione