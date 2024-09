Riapre al pubblico il ristorante McDonald’s di Assago

Completamente rinnovato il locale di Viale della Fonte Lunga

(mi-lorenteggio.com) Assago, 6 settembre 2024 – Il ristorante McDonald’s di Assago in Viale della Fonte Lunga ha riaperto al pubblico in seguito ai lavori di rinnovo che danno un nuovo look al locale.

Per l’occasione, è in programma una festa di inaugurazione domani, sabato 7 settembre, dalle ore 12.00 alle 22.30, con una serie di attività per grandi e bambini. Durante la giornata, infatti, i più piccoli avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio creativo e di divertirsi con musica dal vivo. Alle 17.00 è previsto il taglio della torta.

Il ristorante, che conta 381 posti a sedere tra interno ed esterno, dà lavoro a 64 persone ed è alla ricerca di 10 nuove risorse da inserire in organico per rafforzare il suo team.

Il ristorante di Assago è dotato di McCafè, luogo ideale per una colazione o una pausa, che offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno.

È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala, per intrattenerli durante la loro permanenza, oltre alla possibilità di ospitare feste di compleanno.

Il ristorante è inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti.

Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite App. Disponibile anche il servizio di McDelivery per la consegna a domicilio.

Il locale è aperto tutti i giorni dalle ore 6:30 all’1:00, mentre la corsia Drive è attiva da domenica a giovedì dalle 6:30 alle 02:00, venerdì e sabato h24.

