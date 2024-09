Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste, Singapore. Cerimonia di congedo dall’Indonesia presso l’Aeroporto Internazionale di Giacarta, Telegramma al Presidente della Repubblica di Indonesia e Cerimonia di benvenuto all’Aeroporto di Port Moresby

Cerimonia di congedo dall’Indonesia presso l’Aeroporto Internazionale di Giacarta

(mi-loeenteggio.com) Vaticano, 6 settembre 2024 – Questa mattina, dopo aver celebrato la Santa Messa in privato, il Santo Padre Francesco si è congedato dal personale e dai benefattori della Nunziatura Apostolica di Giacarta e si è trasferito in auto all’Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta dove ha avuto luogo la cerimonia di congedo dall’Indonesia.

Al Suo arrivo all’Aeroporto, il Papa è stato accolto dal Ministro per gli Affari Religiosi.

Dopo il saluto delle rispettive Delegazioni e del Seguito locale, il Santo Padre è salito a bordo di un A330 / Garuda Indonesia ed è partito alle ore 10.37 (05.37 ora di Roma), diretto a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea.

L’atterraggio al Jacksons International Airport di Port Moresby è previsto dopo circa 6 ore di volo.

Telegramma al Presidente della Repubblica di Indonesia

Subito dopo la partenza dall’Aeroporto di Giacarta, il Santo Padre Francesco ha fatto pervenire al Presidente della Repubblica di Indonesia, S.E. il Sig. Joko Widodo, il seguente telegramma:

HIS EXCELLENCY JOKO WIDODO

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

JAKARTA

AT THE CONCLUSION OF MY VISIT TO INDONESIA, I WISH TO EXPRESS MY PROFOUND GRATITUDE TO YOUR EXCELLENCY, THE LOCAL AUTHORITIES AND ALL INDONESIANS FOR THE ASSISTANCE AND THE MANY KIND GESTURES OF FRATERNITY EXTENDED TO ME DURING THESE PAST DAYS. IN CONTINUING MY APOSTOLIC JOURNEY TO PAPUA NEW GUINEA, TIMOR-LESTE AND SINGAPORE, I WILL BE PASSING THROUGH INDONESIAN AIRSPACE ON SEVERAL OCCASIONS. EACH TIME, I WILL FONDLY REMEMBER YOUR COUNTRY, UPON WHICH I WILLINGLY INVOKE ABUNDANT DIVINE BLESSINGS.

FRANCISCUS

[01342-EN.01] [Original text: English]

Cerimonia di benvenuto all’Aeroporto di Port Moresby

Questo pomeriggio, alle ore 19.09 (11.09 ora di Roma), al Suo arrivo all’Aeroporto Internazionale di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, il Santo Padre Francesco è accolto dal Vice Primo Ministro e da due bambini in abito tradizionale che gli recano in dono dei fiori.

Dopo la Guardia d’Onore, l’esecuzione degli inni e l’Onore alle Bandiere, ha luogo la presentazione delle rispettive Delegazioni.

Al termine, il Papa si congeda dal Vice Primo Ministro e si trasferisce in auto alla Nunziatura Apostolica.

Redazione