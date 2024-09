Capelli: Milano deve essere protagonista del cambiamento

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2024 – “Oltre 2500 persone insieme alla segretaria Elly Schlein a Corvetto alla Festa dell’Unità di Milano Metropolitana.

Dalle liste d’attesa infinite nella sanità, ai tanti bambini che nascono e studiano in Italia, ma per la legge non sono italiani, al lavoro povero e alla troppa precarietà, in questi 10 giorni di festa stiamo mettendo al centro la vita reale delle persone. Lo facciamo attraverso una politica gentile, non urlata ma fatta di idee e di opinioni, che ci permetteranno di costruire insieme il futuro della nostra città metropolitana, della regione e dell’intero paese.

Milano metropolitana deve essere protagonista di questo cambiamento. Siamo e saremo al fianco di Elly Schlein per realizzarlo”.

Così Alessandro Capelli, Segretario PD Milano metropolitana.

Redazione