Finalmente la Kings League: Lamine Yamal e Fedez faranno parte della competizione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2024 – La Kings League Italy, il nuovo campionato del Belpaese parte del progetto Kings League di Gerard Piqué, accoglie un altro grande nome che prenderà parte alla competizione: Fedez. Sarà lui a guidare la sua squadra, in veste di presidente, portando con sé il suo stile unico e il suo spirito competitivo per rendere la competizione ancor più entusiasmante.

Il campionato italiano della Kings League entra finalmente nel vivo. Dopo il video-annuncio di maggio da parte dello streamer Blur e di Zlatan Ibrahimovic, insieme ad alcuni dei più celebri content creator del Paese, per creare ancora più hype. Ora, l’arrivo di Fedez accenderà ulteriormente i riflettori sulla Kings League in Italia, rafforzando una proposta di calcio già frizzante e innovativa.

Unita al miglior intrattenimento, prendendo spunto da altri sport e aggiungendo chicche da altri sport e regole da videogioco, la Kings Italia sarà una competizione avvincente ed emozionante, seguita dalle nuove generazioni e non solo.

In un Paese dove il calcio è una vera passione, e l’energia degli streamer e dei creator si fa sentire molto forte questo torneo promette un mix sbalorditivo di spettacolo ed evoluzionee divertimento verso un nuovo modo di vivere lo sport e l’intrattenimento.

La Kings League è nata in Spagna nel gennaio 2023 per poi varcare i confini delle Americhe, conquistando i cuori degli utenti e realizzando importanti sold-out in stadi storici come il Camp Nou, il Wanda Metropolitano, La Rosaleda, Wizink Center. Ora, pronta a sbarcare in Italia, per la Kings League è arrivato il momento di espandersi ulteriormente in Europa unendo intrattenimento e coinvolgimento degli utenti con un calcio a 7 brillante, grazie anche a ospiti d’eccezione come lo sono stati Totti, Hazard, Shevchenko, Aguero e tanti altri.

Il segreto più atteso è appena stato svelato. Lamine Yamal sarà una delle grandi novità dell’universo Kings League per la stagione 2024-25. “Qui comincia la stagione 2024-25 della Kings. Ci vediamo in campo”, commenta il giocatore durante il video di presentazione che illustra le principali novità dell’anno.

L’hype è alle stelle

Fin dall’inizio della competizione, il calciatore recentemente nominato per il Pallone d’Oro si è sempre dimostrato un fan sfegatato del torneo in molti episodi: dalle Final Four al Camp Nou, poco prima del suo debutto con la prima squadra dell’FC Barcelona all’età di 15 anni, fino alla sua visita alla Cupra Arena per seguire il Rayo de Barcelona e l’xBuyer Team, corrispondente alla terza giornata di partite dell’ultimo Split.

Nei prossimi giorni verrà svelato nel dettaglio il ruolo che avrà il giocatore nella competizione, ma non c’è dubbio che la sua firma sia una spettacolare sorpresa per tutti gli amanti del torneo.

Una stagione ricca di novità

Le due competizioni internazionali Nations Cup e Kings World Cup – nuovi campionati, Tenerife come sede delle finali in Spagna o i “Corona Awards” sono solo alcune delle novità che anticipano la nuova, emozionante stagione dell’universo Kings League.

Il nuovo video promozionale rappresenta l’evoluzione e lo sviluppo di un ecosistema che continua a crescere compiendo passi da gigante e alzando ogni volta il livello della competizione con un calendario ricco di sorprese. Molto più di quanto ci si possa immaginare!

La partecipazione di Lamine Yamal è una di queste, la ciliegina sulla torta, già anticipata a metà settimana dalla comparsa di un gigantesco striscione in Calle Princesa a Madrid, dove figurava la sagoma del giocatore incappucciato.

La competizione si appresta ad entrare nel vivo anche in Italia, dove un mix di sport, spettacolo e adrenalina scandirà questa nuova, incredibile stagione. Stay tuned!

