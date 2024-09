GIORNATA MONDIALE DELL’ARIA PULITA. “VOGLIAMO ARIA PULITA” È LO SLOGAN APPARSO OGGI PER CHIEDERE AZIONI CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

(mi-lorenreggio.com) Milano, 7 settembre 2024 – “Vogliamo Aria Pulita” ecco lo slogan apparso oggi a Milano, Roma, Napoli, Brescia, Livorno in occasione della Giornata internazionale dell’Aria Pulita, istituita dall’ONU. Insieme agli striscioni realizzati da attivisti e attiviste di tutta Italia, anche il giovane artista milanese SORTE, i cui murales sono dipinti in diverse città del mondo, ha realizzato un’opera per Cittadini per l’Aria.

Secondo i dati ufficiali ogni anno nel mondo muoiono 8 milioni di persone a causa dell’inquinamento atmosferico, di cui 80 mila solo in Italia. Per questo l’ONU definisce l’inquinamento atmosferico come il più grande rischio per la salute ambientale del nostro tempo, un killer silenzioso. A ciò si aggiunge la stretta connessione con i cambiamenti climatici, avendo origine da fonti comuni e un impatto condiviso sul rilascio di emissioni di gas serra. Allo stesso tempo, occorre sottolineare come affrontare efficacemente l’inquinamento atmosferico possa portare notevoli benefici alle economie, alla salute umana e al clima e che le azioni da implementare sono conosciute.

“Per avere Aria Pulita dobbiamo cambiare le nostre abitudini, come già stanno facendo molti Paesi europei – spiega Gloria Pellone di Cittadini per l’Aria – : usare meno le automobili e di più il trasporto pubblico, smettere di utilizzare combustibili fossili e legna per riscaldare le nostre case, ridurre l’inquinamento prodotto delle navi, rendere l’agricoltura e gli allevamenti sostenibili. L’impegno dell’Italia è ancora del tutto insufficiente su questo fronte, chiediamo un cambiamento nelle politiche nazionali, regionali e cittadine, seguendo le indicazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: trasporti pubblici sempre più diffusi e davvero accessibili per tutti” in modo tale da incoraggiare le persone a non utilizzare le auto, passeggiate ecologiche ed iniziative in bicicletta per promuovere gli spostamenti a piedi e in bici, creazione di strade senza auto, attività di piantumazione di piante a alberi”.

Le associazioni che hanno aderito all’iniziativa sono: Cittadini per l’Aria, Salvaiciclisti Roma, Mobilità Sostenibile VIII, Clean Cities, FlashSmog di Basta Veleni, Napoli Pedala, Livorno Porto Pulito.

Redazione