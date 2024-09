(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 20204 – Intorno alle ore 18.15, lungo la Tangenziale Nord, in direzione nord, nel tratto tra Mazzo di Rho/Triulza – Fiera Mi Est/A4, è avvenuto un grave incidente tra un’auto e una moto. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica, mentre da Milano è giunto e atterrato l’elisoccorso. Il ferito, un uomo di 30 anni, è stato trasportato in codice rosso in elicottero in ospedale.

V. A.