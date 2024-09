(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2024 Stamane, intorno alle ore 6.00, lungo la autostrada Torino-Milano è avvenuto un incidente al chilometro 118+000 tra MI-GHISOLFA e ARLUNO in direzione TORINO: 11 le persone rimaste coinvolte, tra questi un bambino di tre anni, una bambina di 6 anni e una di 7 anni.Sul posto sono giunte due automediche e quattro ambulanze, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polstrada. Trei feriti trasportati in codice giallo in ospedale e uno in codice verde.

Redazione