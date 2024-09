TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 10 al 15 settembre

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

10 – 15 settembre

10 settembre

18.30 Incontro | Officina famiglie. Digital talks. L’empatia digitale

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale presenta un ciclo di incontri rivolto alle famiglie con figli preadolescenti e adolescenti: uno spazio di conversazione e confronto tra genitori ed esperti. Nel nuovo appuntamento con aperitivo nel Giardino verrà affrontato, insieme alla psicologa e psicoterapeuta Mariavittoria Giusti, il rapporto tra emozioni e tecnologie digitali nelle fasi di crescita dei bambini. Verranno esplorati i modi in cui l’uso di dispositivi digitali influenza lo sviluppo emotivo e comportamentale, e si proverà a capire come riconoscere e gestire le emozioni dei più piccoli quando utilizzano il digitale. L’incontro si concentra su tecniche per promuovere un uso equilibrato e positivo delle tecnologie, enfatizzando l’importanza dell’empatia digitale e della comunicazione emotiva.

21.00 Concerto | Bombino

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano, in collaborazione con NAO UAO, presenta il concerto di Goumour Almoctar, in arte Bombino, stella internazionale del desert blues. Originario del Niger, un giorno prende in mano una chitarra dimenticata dai parenti e, piano piano, esercitandosi, scopre la sua più grande passione. Le sonorità di Bombino richiamano quelle dei Tinariwen, vicini suonatori del deserto, ma le sue melodie elettrizzanti, che racchiudono lo spirito della resistenza e della ribellione, trasudano un groove irresistibile. Una versione del blues densa e magmatica, a cui si aggiunge la particolarità di svincolarsi dalla classica metrica basata sul “call and response” tra cantante solista e coro (solitamente femminile), rimpiazzando quest’ultimo con le digressioni melodiche della chitarra.

11 settembre

FORUM INEQUALITIES

Il primo forum dedicato ai temi e alle proposte della 24ª Esposizione Internazionale, dal titolo Inequalities

Per maggiori informazioni e per il programma completo: triennale.org

La conferenza sarà disponibile anche in diretta streaming sul canale YouTube di Triennale Milano

Mercoledì 11 settembre 2024 dalle ore 9.30 per tutta la giornata Triennale Milano organizza un forum dedicato ai temi e alle proposte della 24ª Esposizione Internazionale Inequalities. La manifestazione, in programma da maggio a novembre 2025, coinvolgerà artisti, designer, architetti, ricercatori da tutto il mondo, invitati a confrontarsi sul tema delle diseguaglianze.

09.30 – 13.00 Forum Inequalities | Geopolitica

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

La prima sessione del Forum Inequalities, introdotta dalla keynote lecture di Richard Sennett, ospita interventi di studiosi che affronteranno il tema delle diseguaglianze nella prospettiva geopolitica, riferita prevalentemente, ma non solo, al mondo delle città, e in particolare al nuovo significato che i due termini contrapposti di “ricchezza” e “povertà” hanno assunto oggi nelle diverse sfere della vita urbana. La discussione invita a riflettere sulla nuova dialettica tra ricchezza e povertà e sulle forme sorprendenti, e a volte paradossali, in cui essa oggi si manifesta nei territori abitati dalla nostra specie; ad esempio nella coesistenza di privilegi economici e condizioni ambientali compromesse, o nella compresenza di disagio sociale e benessere relazionale, o ancora nell’intrecciarsi di un lusso creato dall’esclusività di una condizione geografica e di una mediocrità accompagnata a una povertà di scambi culturali. I relatori della sessione del mattino sulla geopolitica: Guido Alfani, Sandro Balducci, Francesco Billari, Alessandra Casarico, Federica Fragapane, Amos Gitai, Francis Kéré, Hans Ulrich Obrist, Carlo Ratti, Donatella Sciuto, Gaia Vince, Seble Woldeghiorghis & Black History Months, Nazanin Aghlani & Kimia Zabihyan.

15.00 – 18.30 Forum Inequalities | Biopolitica

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

La sessione pomeridiana del Forum Inequalities, introdotta dalla keynote lecture di Tim Ingold, riflette sulle implicazioni biopolitiche delle disuguaglianze sociali, economiche e di genere, e in particolare alle pratiche, gli stili, le aspettative di vita nelle società contemporanee, a cominciare dall’osservazione della biodiversità nei e dei corpi sociali e della loro diversa mobilità nello spazio. I relatori della sessione pomeridiana sulla biopolitica: Giovanni Agosti, Paola Antonelli, Mons. Luca Bressan, Emanuele Coccia, Beatriz Colomina & Mark Wigley, Theaster Gates, Nic Palmarini, Nicola Perullo, Telmo Pievani, Matilda van den Bosch, Ersilia Vaudo.

12 – 15 settembre

Festival | Il Tempo delle Donne

Per maggiori informazioni sulla programmazione: triennale.org

Alla sua 11ª edizione, la festa-festival di “Corriere della Sera” propone un programma ricco di appuntamenti. La parola chiave di quest’anno è “lavoro”, con la sua declinazione in pari carriera, pari salario e pari libertà. Non può esserci libertà senza lavoro. Tra storie, idee e azioni per partecipare al cambiamento, un viaggio tra equilibri e squilibri, paradigmi da scardinare e proposte per costruire mondi futuri migliori. Il lavoro come diritto sancito dalla Costituzione e come occasione di crescita individuale e collettiva, prerogativa di indipendenza e dignità, premessa a ogni riflessione che riguardi l’equità e la giustizia.