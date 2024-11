Assago. Aumentate le ore di sostegno per i bambini con bisogni speciali

(mi-lorenteggio.com) ASSAGO (07 Novembre 2024) – La Scuola, il luogo dove per eccellenza si formano le generazioni future, è da sempre al centro delle attenzioni del Comune di Assago. Il diritto allo studio, il servizio di pre e post scuola, il servizio di psicologia scolastica e il contributo libri gratis sono, solo, alcuni degli aiuti che il Comune di Assago mette a disposizione dei giovani d’oggi, gli uomini e le donne di domani. Sostenere alunni e famiglie, infatti, è una priorità per l’amministrazione che pensa alla scuola come uno strumento educativo ed un luogo di crescita inclusivo e di qualità. In questa direzione, infatti, è stato scelto di implementare le ore di educazione scolastica per gli alunni con bisogni speciali. Oggi sono a disposizione di piccoli assaghesi 10.365 annue per una media di 7,18 ore settimanali con punte fino a 12 ore per i più fragili, e per un costo di 237.151 euro annui, cifre e fondi raramente replicabili nei comuni italiani.

Se a questo si aggiunge un servizio di psicologia scolastica, che il Comune mette a diposizione della Scuola da ormai molti anni per una cifra di 57 mila euro anni e che include test di dislessia e discalculia gratuita per tutti, ci dà la dimensione della qualità e competitività della scuola assaghese.

“La Scuola è un contesto sociale di fondamentale importanza per la formazione, la crescita culturale e psicologica dei nostri alunni oltre che luogo di apprendimento e di sviluppo di potenzialità – sottolinea Giuseppe di Noia, Assessore comunale alla Pubblica Istruzione – quindi per la nostra Amministrazione la visione è garantire un’istruzione di qualità puntando su una scuola quanto più inclusiva possibile capace di accogliere le specificità di ognuno”.

“Anche quest’anno abbiamo fornito ai ragazzi di Assago libri scolastici gratis per tutta la scuola dell’obbligo, continuiamo a garantire servizi di pre scuola e post scuola rispettivamente a 7 e 7,5 euro al mese, un servizio mensa a prezzi bassissimi con qualità alta oltre che un progetto mensa per i bambini della secondaria che possono decidere di mangiare a scuola o meno, pur non avendo rientri pomeridiani, venendo così incontro alle famiglie che lavorano. A questo aggiungiamo una retta degli asili nido che non supera i 250 euro in fascia massima, agevolando la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. Da anni le Amministrazioni di Assago e l’ufficio Istruzione del Comune hanno sempre lavorato per una scuola di alto livello, inclusiva e attenta alle esigenze delle famiglie che lavorano, è quello che i cittadini ci chiedono e quello che con grande sforzo ogni anno vogliamo realizzare” dichiara il Sindaco, Graziano Musella.