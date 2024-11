BAREGGIO. AFFIDATO IL CENTRO “MAGISTRELLI”

Il vicesindaco Lonati: “Scongiurato il rischio di doverlo tenere chiuso per un anno”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 7 novembre 2024 – Il centro sportivo “Magistrelli” di via Matteotti è stato ufficialmente affidato all’ACD Sedriano fino al 31 luglio 2025. Si è dunque conclusa positivamente la vicenda che ha visto il vicesindaco e assessore allo

Sport Roberto Lonati e gli uffici comunali impegnati negli ultimi mesi per evitare il fermo di un anno della

struttura a seguito della chiusura del contratto col precedente gestore.

“Un risultato importante e tutt’altro che scontato visti i tempi molto stretti – afferma il vicesindaco

Lonati -. La SSD Polisporteventi ha infatti chiesto la rescissione anticipata del contratto a luglio e il rischio

di dovere tenere chiuso il centro sportivo per tutta la stagione 2024/25 era concreto con tutti i problemi

che ne sarebbero derivati, soprattutto per quanto riguarda l’incuria e l’abbandono a cui sarebbe andata

incontro la struttura. Ci siamo mossi col supporto dei nostri legali e abbiamo scelto la strada

dell’affidamento diretto per la stagione in corso a un’associazione sportiva in possesso dei requisiti di

esperienza, professionalità, oltre alle capacità organizzative necessarie per garantire il miglior

funzionamento del centro. Ricevuta la disponibilità dell’ACD Sedriano, guidata dal presidente Francesco

Cardamone, abbiamo proceduto all’affidamento. Siamo certi che il presidente Cardamone saprà gestirlo

al meglio come ha già fatto in questi anni al centro sportivo di San Martino, una struttura che abbiamo

ereditato piena di problemi e che lui ha saputo rivitalizzare e rendere un fiore all’occhiello per tutto il

territorio. Spiace, tuttavia, che anche in questo caso l’opposizione abbia voluto fare polemiche e mettere

in dubbio l’impegno di questa Amministrazione, che si è trovata a dovere gestire una situazione

complessa in poco tempo e che ha sempre lavorato con l’obiettivo di arrivare a questo risultato”.

“Ora inizieremo a predisporre la nuova gara per l’affidamento a lungo termine del centro sportivo a

partire dalla stagione 2025/26 – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Auspichiamo che le tante società

che ci hanno contattato in queste settimane confermino l’interesse e partecipino alla gara”.