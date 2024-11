Enogastronomia e lavoro, un settore che non risente della crisi

Milano, 7 novembre 2024 – L’Italia è un territorio di eccellenza in molti comparti dell’economia, specie se si pensa alla manifattura, all’artigianato, alla moda e all’enogastronomia.

Dall’eccellenza della dieta mediterranea, riconosciuta persino come patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, fino ai rinomati prodotti agroalimentari che hanno contribuito a portare in alto il nome del made in Italy, ogni territorio è un forziere di eccellenze e tradizioni.

In questo senso, l’enogastronomia non rappresenta soltanto un romantico richiamo alla cultura tradizionale sedimentata in ogni territorio, ma sembra essere il carro trainante dell’intera economia nazionale, un vero e proprio caposaldo economico senza il quale l’intero PIL potrebbe risentirne.

D’altra parte, parliamo di un settore produttivo che vale quasi 64 miliardi di euro, il primo in termini di fatturato e il secondo in termini di numero di aziende manifatturiere, impiegati e valore legato all’export.

Nonostante i venti di crisi che hanno agitato i mercati negli ultimi anni, quindi, il comparto agroalimentare sembra non risentirne affatto.

In virtù di queste considerazioni, va da sé che il settore si riveli particolarmente dinamico anche in termini di opportunità di lavoro e di carriera, sotto diversi punti di vista.

Uno tra tutti il marketing agroalimentare, la promozione delle eccellenze enogastronomiche nostrane.

Se c’è un aspetto su cui c’è ancora molto da lavorare e produrre, riguarda proprio il valore legato alle eccellenze alimentari italiane, spesso mortificato dall’industrializzazione delle produzioni e dalle imitazioni mal riuscite.

Il ruolo del promotore e del marketing manager ricopre in questo settore un ruolo cruciale, specie con l’avvento delle nuove tecnologie e del web, soprattutto per tutte quelle PMI, spesso a conduzione familiare, che rappresentano il vero cuore pulsante della produzione enogastronomica.

Virare la propria formazione professionale verso percorsi focalizzati è altamente qualitativo come il master in food and wine management di 24ORE Business School, costituisce il trampolino di lancio ottimale verso una carriera di successo in un settore che non conosce crisi.

Per diventare esperti del comparto enogastronomico è essenziale conoscere a fondo le dinamiche che regolano il mercato, come si muovono le preferenze dei consumatori, quali sono le tendenze, i canali di distribuzione e come intercettare nuovi mercati di sbocco.

Il master, dunque, punta a formare figure esperte a tutto tondo, offrendo uno spaccato conoscitivo estremamente approfondito e orientato alla realtà lavorativa attuale delle aziende. Ascoltando la voce di manager di settore, nel ruolo di docenti, confrontandosi direttamente con la quotidianità aziendale, attraverso project work, study visit e stage finale, si possono apprendere i trucchi del mestiere e proporsi sul mercato del lavoro come professionisti davvero preparati.

Lavorando così a stretto contatto con le aziende più affermate nel comparto enogastronomico si possono acquisire gli strumenti più utili a qualificarsi come professionisti di alto profilo e puntare ai ruoli manageriali di più elevato livello.

L. M.