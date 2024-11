“JANNACCI E GABER” INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ!

(mi-lorenteggio.com) Varese, 7 novembre 2024 – Solidarietà, musica e teatro si uniscono per un unico obiettivo, quello di fornire assistenza alle famiglie e ai detenuti del carcere di Busto Arsizio. Il sovraffollamento dei penitenziari, che rappresenta una piaga della nostra società, accentua le difficoltà e i bisogni a cui l’ASSOCIAZIONE ASSISTENZA CARCERATI E FAMIGLIE di Gallarate cerca da anni di dare risposta. I volontari operano sia all’ interno del carcere che all’esterno con particolare attenzione si figli dei detenuti.

L’incontro con il teatro e la musica rappresenta allora uno strumento si di raccolta fondi ma soprattutto di sensibilizzazione. SABATO 16 NOVEMBRE ore 21 salirà sul palco del TEATRO NUOVO di GALLARATE (Via Leopardi 4 – Madonna in Campagna) la Compagnia ENTRATA di SICUREZZA di Castellanza con “I DUE CORSARI”. Uno spettacolo spassoso, emozionante e, a tratti, commovente con i testi di Jannacci e Gaber che dell’attenzione agli “ultimi” hanno fatto il loro manifesto.

Ingresso 10 euro – info e prenotazione 348 6916985

Redazione