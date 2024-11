LOMBARDIA, MORELLI: DA CIPESS LIMITI AI RINCARI BRE.BE.MI

(Mi-lorenteggio.com) Milano 7 novembre 2024 – “Con l’ok odierno il Cipess ha approvato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Brebemi che prevede una proroga di 7 anni della durata della concessione, al fine di limitare l’aumento tariffario necessario per raggiungere l’equilibrio economico finanziario. La procedura di aggiornamento proseguirà il suo iter per l’approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze”. Così in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli che spiega:

“L’autostrada Brebemi – prosegue il senatore della Lega – lunga 62 km e costruita con investimenti per circa 1,759 miliardi di euro, quasi interamente realizzati, collega Milano con le province di Bergamo e Brescia, contribuendo a fluidificare la circolazione autostradale nella regione più densamente popolata d’Italia e che fornisce il maggiore contributo alle esportazioni italiane. Si tratta di altro tassello nella rete delle infrastrutture per migliorare la viabilità, la vita dei cittadini e l’attività delle imprese”, conclude Morelli.