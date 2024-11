MARCORA (FDI): “SUBITO UNA SERIA AZIONE CONTRO I PARCHEGGIATORI ABUSIVI DURANTE LE PARTITE DI CALCIO ALLO STADIO MEAZZA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2024 – Il Consigliere comunale di Milano di Fratelli d’Italia, Enrico Marcora ha dichiarato: “Domenica sera prima della partita dell’Inter sono ritornati, dopo qualche settimana di assenza, i parcheggiatori abusivi intorno allo stadio di S. Siro. E’ un fatto inaccettabile che il Sindaco Sala, frequente spettatore delle partite dell’Inter, non si renda conto e nulla faccia per intervenire contro questo esempio di illegalità nei confronti del comune di Milano e dei cittadini residenti nella zona. Un caso di illegalità a 360 gradi!”

Il Consigliere Marcora ha poi concluso dopo averlo dichiarato in aula in occasione del Consiglio Comunale di Milano dello scorso 4 novembre in articolo 21 “Ho inviato un’email al Capo dei Vigili Urbani Mirabelli, all’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Granelli e al Presidente della Commissione Antimafia Pantaleo spronandoli a non accettare passivamente questa forma di illegalità ripetuta”.

Redazione