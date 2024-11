Nasce la Comunità Energetica Naviglio Grande: insieme il Comune di Buccinasco e il Comune di Trezzano sul Naviglio

Il Consiglio comunale lunedì 4 novembre ha approvato all’unanimità lacostituzione di una comunità energetica. All’ordine del giorno, anche lavariazione di bilancio: il Consiglio ha deciso di acquistare la tensostrutturache oggi copre l’area palco del Centro Civico Marzabotto. In futuro potràessere destinata al nuovo spazio per eventi del Centro Sportivo Scirea

(Mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 7 novembre 2024) – Nasce la Comunità Energetica Naviglio Grande, un’associazione che vedrà come soci fondatori il Comune di Buccinasco e il Comune diTrezzano sul Naviglio, per aprirsi poi ad altri enti territoriali, piccole e medie imprese,associazioni. Il Consiglio comunale di Buccinasco, nella seduta di lunedì 4 novembre, all’unanimitàha approvato sia la costituzione della CER sia lo Statuto dell’associazione, documentiche saranno discussi anche dal Consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio. “Il Comune di Buccinasco – spiega il sindaco Rino Pruiti – metterà a disposizioneun’area di 5 mila metri quadrati nei pressi del depuratore gestito dal Gruppo CAP sulterritorio del Comune di Trezzano sul Naviglio, per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Già nel 2023, ai sensi della legge regionale del 23 febbraio 2022, avevamo provato acostituire una CER con un progetto di Amiacque (Gruppo CAP) ma un successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (pubblicato a gennaio 2024),ha escluso a grandi imprese e società di partecipare come soci. Non ci siamo dati pervinti e abbiamo lavorato con il Comune di Trezzano sul Naviglio per costituire l’associazione Comunità Energetica Naviglio Grande. Insieme promuoveremo la tutela ambientale, una gestione del territorio più sostenibile e l’efficienza energetica”. All’ordine del giorno del Consiglio comunale, anche l’approvazione di una variazione dibilancio: tra i provvedimenti, il Consiglio ha deciso di acquistare la tensostruttura cheoggi copre l’area palco del Centro Civico Marzabotto. Con l’obiettivo di riqualificare l’intera area del Centro, negli anni scorsi è statorealizzato il nuovo palco ed è stata noleggiata una tensostruttura. Nel giardino sarannoinoltre sostituiti i giochi per i più piccoli. Visto l’uso continuativo dell’area e l’ampiarichiesta da parte di cittadini e associazioni, il Comune ha anche deciso per il futuro diprevedere una copertura stabile, incaricando uno studio per la progettazione: “Conquesto progetto – spiega il sindaco Rino Pruiti – avremo la possibilità di richiedere, qualora fosse possibile, dei contributi economici partecipando a eventuali bandi di entie fondazioni, per sostenere i costi dell’opera dal grande valore pubblico”. Con la nuova copertura per il Centro Civico, la tensostruttura potrà essere utilizzata alCentro Sportivo Scirea di via Gramsci: “Abbiamo in programma – aggiunge l’assessoreai Lavori pubblici Stefano Parmesani – di riqualificare anche l’area ora non utilizzatadel Centro Sportivo Scirea, l’ex pattinodromo: provvederemo a rifare la pavimentazione e, con la tensostruttura, avremo un’ulteriore area per eventi e concerti”.