Prima Masterclass al San Gerardo sulla mammografia con mezzo di contrasto

(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 novembre 2024 – Si terrà oggi e domani presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza la prima Masterclass sulla Contrast Enhancement Mammography – CEM, ossia la mammografia con il mezzo di contrasto.

La CEM è una tecnica innovativa che sta attirando grande interesse nel campo della Diagnostica Senologica, capace di evidenziare lesioni sempre più piccole e in seni scarsamente valutabili con le metodiche tradizionali.

Un evento di rilievo europeo per la Diagnostica Senologica dell’Ospedale San Gerardo, centro ad alta specializzazione clinico-scientifica, che riunirà esperti internazionali del settore, dando un contributo significativo alla crescita della struttura.

“La CEM, oggi oggetto di numerosi studi e ricerche, si sta rivelando uno strumento prezioso per la diagnosi e l’approfondimento clinico in ambito senologico – sottolinea la dottoressa Anna Abate, responsabile della Struttura di Diagnostica Senologica -. Durante la Masterclass,

gli specialisti provenienti da tutta Europa condivideranno gli ultimi studi, discuteranno le applicazioni cliniche e offriranno approfondimenti sulle tecnologie avanzate a supporto di questa metodica. È un onore per me essere riuscita ad unire così tanti contributi che

potranno segnare oggi un punto nella crescita professionale non solo nostra ma di tutti i partecipanti al corso”.

Il corso è articolato in due giornate presso il Centro Congressi, con una serie di interventi e workshop interattivi, che permetteranno ai partecipanti di approfondire le conoscenze su questa tecnica di imaging avanzata e di esplorare le sue applicazioni pratiche in contesti clinici.

La prima giornata prevede delle lezioni frontali in aula e tratterà argomenti come i principi della tecnica di esecuzione, l’individuazione di artefatti comuni, le insidie e gli errori nella refertazione della CEM, le diverse applicazioni cliniche e il ramo interventistico. Le lezioni

saranno tenute da una faculty internazionale con momenti dedicati all’interazione con i partecipanti per potenziare l’apprendimento. Durante la seconda giornata i partecipanti verranno divisi in quattro gruppi e con il supporto di tutor esperti, a rotazione, avranno l’opportunità di seguire casi clinici su pazienti, di perfezionare l’interpretazione delle immagini e la stesura del referto, attraverso 70 casi clinici. A conclusione della giornata è previsto un momento di condivisione plenaria in aula.

Il San Gerardo di Monza rinnova così il proprio impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nella sanità, ospitando una Masterclass che si preannuncia come una pietra miliare per la formazione e la ricerca nella Diagnostica Senologica.

