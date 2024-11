Rapinano di notte l’Autogrill dell’Area di Servizio Autostradale Cremona Sud, tre arresti

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 7 novembre 2024 – La notte di lunedì 4 novembre la Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini e una donna colti in flagranza del reato di rapina aggravata presso l’Autogrill dell’Area di Servizio Autostradale Cremona Sud. L’attività è frutto di un’indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile e della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione di Polizia Stradale di Cremona, i quali, a seguito di due rapine consumate presso l’Autogrill dell’Area di Servizio Autostradale Cremona Nord nelle scorse settimane, nelle quali i rapinatori avevano asportato denaro, sigarette e “gratta e vinci”, hanno acquisito le querele delle vittime dei reati, visionato per diverse ore le immagini dei sistemi di videosorveglianza e studiato il modus operandi dei rapinatori. Inoltre, gli investigatori hanno effettuato numerosi servizi di osservazione nelle ore serali e notturne, che hanno consentito di sorprendere gli indagati nell’atto di compiere due diversi “sopralluoghi” presso l’Autogrill successivamente teatro dell’evento criminoso. La notte del 4 novembre, non appena è giunta la segnalazione della rapina da parte del barista dell’Autogrill, gli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Stradale, che avevano fino a quel momento acquisito tutti gli elementi utili per individuare e fermare gli autori del reato, hanno coordinato direttamente e nell’immediatezza del fatto gli equipaggi della Squadra Volante, che sono intervenuti in pochi minuti, bloccando la marcia dell’autovettura con a bordo i rapinatori e la refurtiva. Pochi minuti prima, i tre si sono infatti recati presso l’Area di Servizio di Cremona Sud, dove due di loro, a volto coperto, si sono introdotti all’interno dell’Autogrill e, puntando un taglierino alla gola del barista, si sono fatti consegnare 300 euro in denaro e oltre 30 pacchetti di sigarette, per poi uscire, salire a bordo dell’autovettura alla guida della quale li attendeva il complice e darsi alla fuga. Tuttavia, a poca distanza dall’Autogrill, trovando la strada sbarrata dagli equipaggi della Polizia intervenuti, sono stati costretti ad arrestare la marcia e tratti in arresto.

Redazione