Bovisio Masciago. Accoltella il compagno e lo uccide

(mi-lorenteggio.com) Bovisio Masciago, 7 gennaio 2025 – Questa notte, intorno alle ore 2.30, in un appartamento di via Tonale, durante una lite, una donna di 33 anni ha colpito con una coltellata il compagno di 38 anni uccidendolo.

Sarebbe stata la donna – secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del Comando provinciale di Monza Brianza – a telefonare al 112 per segnalare l’accaduto. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato la donna e l’hanno condotta in caserma dove sono ancora in corso ulteriori accertamenti.

