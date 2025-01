Cremona: arrestati un uomo e una donna per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 7 gennaio 2025 – Gli operatori delle pattuglie della Squadra Volante della Polizia di Stato, a seguito di un’attività di primo intervento, hanno tratto in arresto un uomo e una donna, entrambi italiani e residenti a Cremona, per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nello specifico, nella notte dell’Epifania gli operatori sono intervenuti dopo aver notato, durante l’ordinario servizio di pattugliamento delle strade cittadine, dei movimenti strani da parte di una persona nei pressi di una finestra di un’abitazione privata che affaccia al piano terra sulla pubblica via. Insospettiti dal fare anomalo della persona, attese anche le circostanze di tempo e luogo, gli agenti operanti, anche grazie ad ulteriori indizi ricavati dalla nota conoscenza dei precedenti specifici degli inquilini del predetto appartamento, hanno fermato, identificato e sottoposto a controllo la persona in strada, trovandola in possesso di sostanza stupefacente. A quel punto è scattata la perquisizione all’interno dell’abitazione in questione ove sono stati rinvenuti e sequestrate ulteriore sostanza stupefacente nonché denaro contante costituite da banconote di piccolo e medio taglio e strumenti utile all’attività di spaccio. Espletate le formalità di rito i due soggetti, entrambi pluripregiudicati anche per reati specifici, sono stati arrestati e saranno giudicati per direttissima.

Redazione