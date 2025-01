(mi-lorenteggio.com) Clusone, 7 gennaio 2025 – Grave incidente mortale sul lavoro stamane intorno alle ore 11.00, in un’azienda di via Albricci, dove un operaio di 56 anni è deceduto sul colpo, dopo esser caduto da un’altezza di 6 metri, mentre operava con un muletto. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e il personale ATS, che indagano per ricostruire la dinamica.

