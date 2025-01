Mafioso turco, ricercato in ambito internazionale, arrestato ed estradato dalla Svizzera, è stato infine arrestato dalla Polizia di Stato di Como

(mi-lorenteggio.com) Como, 7 gennaio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ha arrestato, il 31 dicembre 2024, in base ad una misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Milano, un cittadino turco di 41 anni residente in Svizzera.

L’uomo è risultato essere uno degli indagati della vasta operazione antimafia condotta dalla Squadra Mobile di Como e della S.I.S.C.O. di Milano, dove la misura cautelare era stata definita al termine di un’articolata attività di indagine e che vedeva il 41enne turco parte attiva all’interno di un’organizzazione criminale transnazionale avente cellule localizzate nei maggiori paesi europei, in Turchia oltre che nell’area balcanica.

Il sodalizio criminale era dedito al traffico degli stupefacenti, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al riciclaggio i cui proventi venivano destinati per il finanziamento di una banda armata diretta alla costituzione di un’associazione con finalità terroristiche e alla commissione di omicidi.

Emesso il mandato di arresto, l’uomo veniva rintracciato in Svizzera dalle Autorità elvetiche e da queste catturato ed estradato in Italia, dove è stato preso in consegna dalla Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso che, al termine degli atti e delle notifiche, lo ha trasferito presso la casa Circondariale di Como.