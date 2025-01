Milano. Dal 9 Gennaio tornano gli appuntamenti bisettimanali con Il Buono in Tavola

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 Gennaio 2025 – Si ricomincia il nuovo anno con tante bontà di stagione come i cavoli, ortaggio protagonista dell’inverno lombardo: verdure deliziose che fanno bene alla salute, da cucinare come vellutate, nei minestroni, come contorni ai secondi piatti, da gratinare al forno, per involtini sfiziosi, per i fermentati. Giovedì 9 Gennaio il Buono in Tavola torna con la produzione agricola lombarda a chilometro zero nel cuore di Milano. Dove? Appuntamento in via Ansperto, alle spalle della chiesa di San Maurizio in Monastero Maggiore (gioiello meneghino detto anche la Cappella Sistina di Milano), dalle 8,30 alle 13,30. Martedì 14 Gennaio sarà invece la volta dell’appuntamento in piazza Sant’Eustorgio, all’ombra dell’omonima Basilica che conserva le reliquie dei re Magi.

Sui banchi del mercato solo prodotti agricoli lombardi di stagione e a chilometro vero, raccolti poche ore prima dai campi per raggiungere le tavole dei milanesi. Dal pane al companatico inclusi riso e farine, vini naturali dell’Oltrepo, conserve e confetture, succhi di frutta, miele in tutte le sue svariate declinazioni dal rododendro al castagno alla flora alpina, zafferano, formaggi di mucca e di capra, verdure e frutta appena raccolta, carni, uova, salumi.

In una zona centralissima di Milano, dove non c’è il mercato settimanale, il primo appuntamento con il Buono in Tavola sarà dalle 8,30 del secondo giovedì di gennaio: frutta e verdura freschissima, carne, uova, prodotti da forno, riso, farine, il miele di tarassaco pluripremiato con le “Tre Gocce d’Oro”. Tra i banchi di via Ansperto anche una new entry: il latte e i formaggi di Cascina Guardiola, caseificio nel verde di Treviglio (Bergamo) con i suoi formaggi freschi e stagionati, semplici e aromatizzati, burro, yogurt, dessert e il Latte Onesto da filiera trasparente, certificato, tracciabile e lombardo.

Ogni martedì e giovedì, dai produttori lombardi alle famiglie milanesi, riducendo al minimo la distanza tra luogo di produzione, luogo di vendita e consumatore finale. Aziende che hanno a cuore la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la salute; che rispettano la filiera di produzione: dalla coltivazione dei cereali, alle farine, al pane; dalla coltivazione delle uve, al vino; dagli allevamenti, alla macellazione, alla preparazione delle carni da cuocere o degli insaccati; dagli allevamenti avicoli alle uova. Prodotti genuini, freschi e di stagione frutto della passione dei produttori per il territorio di cui sono espressione.

Fanno parte del catalogo de Il Buono in Tavola anche i drink probiotici naturali con prodotti naturali, coltivati in agricoltura bio-rigenerativa e lavorati a filiera cortissima, quali kombucha e sobacha, e i prodotti fermentati (il martedì in Sant’Eustorgio).

Il Buono in Tavola 1&2

Ogni martedì in piazza Sant’Eustorgio e giovedì in via Ansperto (metrò Cadorna) dalle 8,30 alle 13,30 pane e prodotti da forno, verdura e frutta fresca di stagione, carni e uova, salumi e formaggi frutto del lavoro dei produttori agricoli lombardi a chilometro sincero: dal pane al companatico inclusi riso e farine, vini naturali, conserve e confetture, succhi di frutta, miele in tutte le sue svariate sfumature, zafferano, latticini, verdure e frutta appena raccolta, carni, uova, salumi. E i prodotti rifermentati, kefir, fermenti probiotici (solo in piazza Sant’Eustorgio), e quelli erboristici di Cascina Cucca. Dai produttori ciò che è stato raccolto o preparato poche ore prima, riducendo al minimo la distanza tra luogo di produzione, luogo di vendita ed infine il consumatore finale. Aziende che hanno a cuore la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la salute; che rispettano la filiera di produzione: dalla coltivazione dei cereali, alle farine, al pane; dalla coltivazione delle uve, al vino; dagli allevamenti, alla macellazione, alla preparazione delle carni da cuocere o degli insaccati; dagli allevamenti avicoli alle uova. Prodotti genuini, freschi e di stagione frutto della passione dei produttori per il territorio di cui sono espressione. Come si ricorderà il mercato contadino di via Ansperto è lo spin-off di quello di piazza Sant’Eustorgio, ed ha debuttato in città a Marzo 2022. Del Buono in Tavola all’ombra della meravigliosa Basilica a pochi passi dai Navigli, è quindi parente stretto e condivide filosofia, finalità e genuinità. Attività che hanno avuto origine grazie ad un bando del Comune di Milano che aveva ed ha lo scopo di dare spazio all’ agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza.

Il Buono in tavola, dove e quando

Il Buono in Tavola 1, piazza Sant’Eustorgio – Milano – dalle 08.30 alle 13,30

Il Buono in Tavola 2, via Ansperto – Milano – dalle 08,30 alle 13,30