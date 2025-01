Abbiategrasso. Incontro sul tema sicurezza tra il Sindaco e i vertici dell’Arma

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 8 gennaio 2025 – Sicurezza, adozione di strumenti improntati a contrastare il degrado e la criminalità: questi i temi di cui si è parlato ieri, martedì 7 gennaio, in un incontro privato richiesto dal sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai coi vertici dell’Arma dei Carabinieri, ricevuti in municipio dal primo cittadino.

“A seguito di quanto avvenuto a Capodanno nel quartiere Folletta (dove, ricordiamo, un gruppo nutrito di giovani ha preso d’assalto con fuochi e ordigni di varia natura una squadra di Vigili del fuoco impegnata in un intervento) ci siamo confrontati per un rafforzamento dei controlli nelle zone più critiche della città – ha spiegato Nai a seguito del colloquio con il Capitano Francesco Lionello – nella consapevolezza che siamo di fronte a fenomeni, lo vediamo tutti i giorni dai media nazionali, con i quali devono fare i conti tantissime città italiane, anche di piccole dimensioni. E’ nostra intenzione non lasciare nulla di intentato e procedere con una doppia azione: da una parte le indagini condotte dagli inquirenti faranno il loro corso su questo abbiamo chiesto il massimo rigore, confidando nella professionalità delle nostre forze dell’ordine; dall’altra però vogliamo farci parte attiva perché le famiglie dei responsabili assumano piena coscienza della gravità di quanto accaduto, lavorando in sinergia con le realtà che da anni conoscono bene la realtà del quartiere e che nel tempo hanno garantito accoglienza e favorito l’integrazione. Non vogliamo in alcun modo sottovalutare la portata degli attacchi subiti dai nostri Vigili del Fuoco e in generale adotteremo tutti gli strumenti concessi dalla legge perché gli operatori, chiamati ad intervenire nelle emergenze, lo possano fare in condizioni sicure”.