ArteMusicaPoesia al Bem Viver di Corsico: le iniziative

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 8 gennaio 2025 – C’è, a Corsico, un luogo, un locale del commercio equo e solidale gestito dalle ACLI, che vede una presenza consistente di donne e di uomini delle più diverse età. Un luogo aperto al mondo, allo scambio di saperi e di culture, alla nascita e allo sviluppo delle relazioni con una grande attenzione all’ambiente e all’esercizio della democrazia.

In questo luogo si propone un incontro tra arte, musica e poesia, un incontro sinestetico quindi, che vedrà coinvolti diversi soggetti: la band Demando, i testi poetici di Marta Martello e di Gianluca Nespolo e le opere dell’artista Jair Gabriel da Costa.

Il gruppo musicale Demando è composto da tre ragazze e tre ragazzi sedicenni: Anna Viktoria Sokach, Matteo Borghi, Giacomo Carpenedo, Nicolas Gandini, Linda Andrea Grecchi e Marta Villa.

La band propone musica pop/rock utilizzando diversi strumenti: voce, chitarra, batteria, due flauti traversi e una tastiera. Ragazze e ragazzi che “si sentono i Nirvana, con la spontaneità de il Tre e con la voglia di spaccare dei Maneskin”.

Marta Martello e Gianluca Nespoli, entrambi nati nel 1960, si sono conosciuti all’interno di gruppi poetici, La spera di Rho e i Poeti della Città di Corsico. La pubblicazione, nel 2023, di Dialogo poetico per le Edizioni Convalle raccoglie poesie scritte in anni difficili, anni nei quali solitudine, dolore, smarrimento sembrano non permettere speranza. Appaiono però sprazzi di sentimenti che rimandano a ipotesi di fiducia nel futuro.

Jair Gabriel da Costa, artista brasiliano, è nato in Amazzonia nel 1950. Ha svolto per diversi anni l’attività di seringuero per dedicarsi poi, con successo, all’attività pittorica. I soggetti delle sue opere riprendono immagini raccolte in foresta, il fogliame, gli uccelli, gli insetti ed elementi della cultura bahiana, persone, radici africane, moto ondoso, il tutto rappresentato attraverso la pittura ad acrilico su tela con superfici piatte ricoperte da minuti puntini di colore.

Cosa: ARTEMUSICAPOESIA

Dove: Bem Viver – Via Vincenzo Monti 5 Corsico (Milano)

Quando: Domenica 12 gennaio dalle ore 18 alle ore 20

Con chi: Simona Cattoni, gruppo musicale Demando, Marta Martello, Gianluca Nespolo, Antonella Prota-Giurleo e le opere di Jair Gabriel da Costa.

La mostra di Jair Gabriel da Costa proseguirà sino al giorno 9 febbraio 2025 con i seguenti orari da Martedì a Venerdì 8.00-24.00, Sabato 8.00-12.00 e 15.00-20.00, Domenica 8.30-12.00 e 15.00-20.00. Informazioni: Simona Cattoni e Antonella Prota-Giurleo – a.protagiurleo@email.it