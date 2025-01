(mi-lorenteggio.com) Como, 8 gennaio 2025 – Intorno alle ore 14.45, in via Dante Alighieri, all’altezza del civico 110, un 30enne ha perso il controllo del proprio skateboard, cadendo rovinosamente a terra, riportando un grave trauma cranico. Soccorso da un’ambulanza e un’automedica, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna.

Redazione