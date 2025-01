Il Sindaco di Cesano Boscone: “Il sud-ovest ha bisogno di un “ospedale di comunità”

(MI-LORENTEGGIO.COM) Cesano Boscone, 8 gennaio 2025 – lI sindaco Marco Pozza ha scritto all’assessore regionale al welfare Guido Bertolaso per chiedere di ridefinire la localizzazione di un presidio di sanità intermedia, che era previsto nel 2021 in una delibera della Giunta lombarda ed è stato invece stralciato nei mesi scorsi

«Ritengo che una sanità territoriale pubblica, accessibile a tutti e presente capillarmente sul territorio sia un fattore fondamentale per la salute dei cittadini»: per questo, ieri il sindaco Marco Pozza ha scritto all’assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso chiedendo di confrontarsi sullo stato di avanzamento delle procedure per la realizzazione di un ospedale di comunità (OdC).

«Ho chiesto un incontro per accertarmi – sottolinea il sindaco Pozza – che venga dato seguito alla lungimirante programmazione regionale che ha previsto un presidio di sanità intermedia nel territorio del sud ovest milanese». D’altra parte, gli oltre 150mila residenti, con un gran numero di fragilità, sono oggi costretti a rivolgersi direttamente ai pronti soccorso degli ospedali San Carlo e San Paolo, in quanto non c’è alcuna struttura che garantisce un’assistenza territoriale.

La realizzazione di un presidio di sanità intermedia sul territorio era stata indicata dalla Dgr n. XI/5723 del 15 dicembre 2021 e dalla conseguente programmazione regionale. In seguito, però, il Piano operativo regionale è stato rimodulato, escludendo dalla programmazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sia l’ospedale di comunità di Cesano Boscone, sia quello di Baggio-Valsesia. «Siamo a disposizione di Regione Lombardia per un confronto sul tema – aggiunge il sindaco Pozza – anche valutando congiuntamente una localizzazione differente da quella originariamente ipotizzata».

Gli ospedali di comunità sono strutture sanitarie di ricovero dove si effettuano cure intermedie, con permanenze brevi durante le quali ai pazienti con patologie lievi o recidive croniche vengono garantiti interventi sanitari a bassa intensità clinica.

Lo scopo principale è quello di ridurre ricoveri o accessi impropri in ospedale o in pronto soccorso, ma anche consentire alle famiglie di adeguare l’ambiente domestico per accogliere un parente che ha ancora bisogno di un supporto infermieristico continuativo.

Nel dicembre del 2023, Regione Lombardia aveva aggiunto 11 OdC ai 62 inseriti nel PNRR. Secondo la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, sono solo 15 i posti letto oggi disponibili nell’ASST Rhodense, alla quale fa riferimento il Comune di Cesano Boscone e gli altri Comuni del sud-ovest milanese. Perché attualmente è attivo solo l’OdC di Rho, che è stato oggetto di ristrutturazione.

«Si registra – scrive la Corte nella sua deliberazione n.238/2024 del 21 novembre scorso – una distanza rispetto all’obiettivo indicato nella L.r. 22/2021 in quanto gli OdC funzionanti sono una percentuale pari al 32 per cento del totale (n.20 su n. 62)».