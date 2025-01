Milano. Commemorati in via Schievano i tre poliziotti che, l’8 gennaio 1980, furono vittime di un agguato rivendicato dalle Brigate rosse

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2025 – Questa mattina il Questore Megale ha commemorato in via Schievano a Milano i tre poliziotti della volante che, l’8 gennaio 1980, furono vittime di un agguato rivendicato dalle Brigate rosse, con centinaia di volantini firmati colonna “Walter Alasia”. Il 50enne Antonio Cestari, il 32enne Rocco Santoro e il 25enne Michele Tatulli, insigniti della medaglia d’oro al merito civile “alla memoria” nel 2004, mentre transitavano in auto sotto un ponte, furono bloccati da un automezzo: dagli occupanti del mezzo e da altri terroristi, nascosti nei pressi, partirono numerosissimi colpi di arma da fuoco che uccisero i tre poliziotti.