Rosetum – Primo appuntamento 2025: Torna Prima della prima, la rassegna teatrale di Rosetum e Teatro Bandito

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2025 – Il Centro Culturale Francescano Rosetum, via Pisanello 1, Milano, in collaborazione con Teatro Bandito, presenta il primo appuntamento, del 2025, della rassegna teatrale: Prima della prima.

Domenica 12 gennaio, alle ore 16, sul palco del Teatro Rosetum, arriva E-dith moi, con Elisa Magni (attrice- acrobata), Giovanna Magni (pianista) e regia di Giorgio Putzolu. Uno spettacolo per famiglie e bambini dai 10 anni in su

La rassegna nata da un’idea del direttore artistico di Rosetum, Padre Marco Finco e da Teatro Bandito, ha l’obiettivo di aiutare le compagnie teatrali professionali ad andare in scena con la prova generale davanti a un pubblico. In cosa consiste “Prima della Prima”? Sostanzialmente in uno scambio!

Il Centro Culturale Rosetum mette a disposizione, da lunedì a sabato, le proprie sale teatrali, nello specifico il Teatro e il Capannone Rosetum, ma anche il materiale tecnico (luci e audio già presenti nelle sale) nel caso in cui la compagnia non disponga di un proprio service.

La Compagnia, alla fine, offre lo spettacolo al pubblico di Rosetum nella domenica pomeriggio seguente alla settimana di prove. Al termine dello spettacolo, il Centro culturale, offrirà la possibilità di un momento di coinvolgimento per un “confronto a caldo”.

I protagonisti della scena potranno incontrarsi con addetti ai lavori e con il pubblico. Avere la possibilità di raccogliere suggerimenti e informazioni prima di portare in scena il proprio spettacolo, un’occasione che permette a tutti di stare ancora di più dentro la magia surreale del teatro.

I professionisti a disposizione delle compagnie sono: Claudio Madia attore, Marcello Chiarenza, autore e regista teatrale, Francesca Zoccarato, attrice pupazzara, Dadde Visconti, attore, Andrea Ruberti attore, Marco Muzzolon scenografo, Mirella Salvischiani, costumista, insieme a tanti altri.

Rosetum si pone sempre al centro della scena teatrale con l’unico scopo di migliorare e far apprezzare il lavoro instancabile delle compagnie, soprattutto quello dedicato ai bambini.

E-DITH MOI

Uno spettacolo travolgente ed evocativo, circo-teatro con musica dal vivo. Edith Piaf non è solo una cantante, una donna, un’artista.

È francese è vero, ma, allo stesso tempo, come per tutti i più grandi artisti, la sua vita appartiene alla poesia…dunque al mondo!

Così capace di toccare tutte le corde delle esperienze umane, dalle più dolorose a quelle più esaltanti, riuscendo a creare armonia nel caos, pathos nella semplicità.

Il suo canto non è che la conseguenza della sua vita, in tutte le declinazioni…impossibile separarle!

Come non amare una donna che affronta le sfide più terribili senza arrendersi mai, dice quello che tutti noi vorremmo dire, reagisce e affronta le tempeste come tutti noi vorremmo fare.

Questa è Edith Piaf, che, come le più grandi eroine greche, combatte, muore, risorge, e come tutte le eroine è destinata all’eternità!

Un tributo per ringraziarla per averci rivelato, con così grande coraggio e profondità, il dolore della morte, la leggerezza, il tocco e l’evanescenza della felicità.

In questo spettacolo se ne parla al presente, perché al presente vive, al futuro appartiene!

E così, sul filo delle intramontabili melodie parigine, ripercorriamo l’intera vita della più iconica e rivoluzionaria voce del secolo scorso e dalle note di un pianoforte le emozioni erompono sfidando la forza di gravità, in una danza aerea colma di passione.

Un’enorme maglia (150 m di tessuto intrecciato e praticabile) si impone sulla scena rappresentando la trama di una vita spesso intricata e vincolante, dalla quale la nostra paladina riesce però a liberarsi ogni volta, superando ogni difficoltà grazie all’amore ed alla forza di volontà.

Ingresso con offerta.

Redazione