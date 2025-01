(mi-lorenteggio.com) Trescore Cremasco, 8 gennaio 2025 – Nel primo pomeriggio di oggi, in una carrozzeria sita in viale Risorgimento, 19, un operaio di 51 anni, mentre lavorava sul tetto, è precipitato da un’altezza di cinque metri dopo il cedimento dello stesso. Inutili i soccorsi del personale sanitario, giunto con un’automedica e un’ambulanza. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e i funzionari ATS, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione