Abbiategrasso. Il 23 gennaio in Annunciata presentazione della variante generale al PGT

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 9 gennaio 2025 – Dopo 15 anni di onorato servizio (la sua approvazione risale all’anno 2010) il vigente Pgt di Abbiategrasso si appresta ad essere sostituito: infatti, l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso entro fine mese procederà ad adottare la variante generale al Piano di Governo del Territorio, attraverso uno strumento che verrà presentato e illustrato all’intera comunità giovedì 23 gennaio, alle 21, presso l’ex convento dell’Annunciata, dal gruppo di progettisti che lo ha redatto, coordinato dall’Architetto Engel e dai tecnici del Settore Sviluppo del Territorio che ne hanno curato i lavori e il procedimento.

Si tratta di un invito importante rivolto a tutti i cittadini e in particolare a coloro che hanno a cuore il futuro della città e la sua trasformazione; un piano ambizioso che ha come obiettivo di attivare un generale processo di rinnovamento urbano della città esistente.

“Questa illustrazione, precede all’adozione da parte del Consiglio Comunale, cui farà seguito l’iter previsto per presentare delle osservazioni al nuovo piano, osservazioni che saranno puntualmente esaminate e valutate per migliorare il piano – afferma il sindaco Cesare Nai – Il nuovo PGT è frutto di un lavoro impegnativo e intenso svolto dai nostri Uffici comunali che ringrazio e dal gruppo di progettisti selezionati che ha fornito la loro preziosa consulenza ed esperienza. Anticipiamo già che i punti qualificanti della variante riguarderanno la rigenerazione urbana (attraverso il recupero e il riuso della città esistente e la riqualificazione e delle aree industriali dismesse o sottoutilizzate), il consolidamento dei confini della città senza consumare nuovo sull’agricolo, con una ridefinizione del perimetro urbano, dove aumenteremo quelle che saranno poste direttamente sotto la tutela del Parco della Valle del Ticino. In estrema sintesi: questo nuovo piano punta a preservare l’identità della città e del proprio territorio naturale, garantendone la vocazione agricola, nel rispetto dell’ambiente per far trovare pronta la città ad essere all’altezza del suo ruolo, al fine di assicurare un giusto sviluppo socioeconomico ai cittadini che vi abitano e alle imprese che vi lavorano”.

Gli obiettivi della variante del PGT si integrano con i recenti provvedimenti di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, approvati dall’Amministrazione comunale non più tardi di due mesi fa.

“Lo sforzo collettivo è quello di rendere più agili le procedure, con un documento di più semplice attuazione – conclude il primo cittadino – in modo tale da essere il più possibile preparati ad affrontare al meglio le sfide del futuro”