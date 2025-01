Al via il progetto OPTIMAge-IT per prevenireil declino funzionale e cognitivo negli anzianiricoverati in ospedale

Ruolo centrale per la Geriatria della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori



(mi-lorenteggio.com) Monza, 9 gennaio 2025 – L’Università degli Studi di Milano-Bicocca e la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza annunciano l’avvio del progetto OPTIMAge-IT (Optimizing Prevention of hospital-acquired disability Through Integrated Multidomain

interventions), nell’ambito del programma nazionale Age-IT (Ageing Well in an Ageing Society).

OPTIMAge-IT, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dall’Unione Europea (Next Generation EU) e da Italiadomani, si inserisce nel Partenariato Esteso 8 del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (PNRR) sulle “conseguenze e sfide dell’invecchiamento”.

Il progetto si propone di affrontare una delle sfide più rilevanti della medicina geriatrica: prevenire il declino funzionale e cognitivo negli anziani ospedalizzati in reparti per acuti. A tal fine, verranno attuati interventi innovativi, multidimensionali e multidisciplinari

supportati dall’uso della tecnologia. OPTIMAge-IT intende anche ridefinire l’esperienza dell’ospedalizzazione per il paziente anziano, promuovendo un ambiente age-friendly che coniughi l’umanizzazione delle cure con un approccio personalizzato e omnicomprensivo,

centrato sui bisogni e sulle peculiarità delle persone di età avanzata. Questo progetto costituisce un importante passo avanti verso un modello sanitario più inclusivo e sensibile alle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione, valorizzando il ruolo della tecnologia

e delle cure integrate nella gestione del paziente geriatrico.

Un approccio innovativo e multidisciplinare OPTIMAge-IT combina strumenti tecnologici avanzati e metodologie cliniche all’avanguardia

per implementare interventi su misura, volti a migliorare la salute e il benessere degli anziani in ospedale, offrendo un supporto personalizzato anche dopo il rientro a domicilio.

Lo studio prevede:

 interventi mirati per prevenire il declino delle funzioni motorie e cognitive;

 fenotipizzazione avanzata tramite biomarcatori, analisi omiche, genotipizzazione e

valutazioni ambientali;

 tecnologie innovative sviluppate dal consorzio Age-IT per assicurare continuità

assistenziale tra ospedale e territorio.



Un progetto nazionale con radici locali



Lo studio verrà condotto in otto Reparti Ospedalieri di Geriatria per Acuti distribuiti su tutto il territorio nazionale (tre nel Nord, due al Centro e tre nel Sud Italia). Tra questi, la Struttura Complessa di Geriatria per Acuti della Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza avrà un

ruolo centrale nel progetto, essendo il centro coordinatore dello studio. Il reclutamento dei primi pazienti è partito a metà del mese di dicembre 2024.



Una sinergia strategica tra Università e IRCCS San Gerardo



Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni accademiche e sanitarie. “OPTIMAge-IT conferma l’impegno delle nostre istituzioni per promuovere un invecchiamento sano e attivo – dichiara il prof. Giuseppe Bellelli, Principal Investigator del progetto -. Questa iniziativa non solo avrà un impatto significativo sulla salute delle persone anziane ricoverate in ospedale per patologie acute, ma contribuirà anche a rinnovare glistandard di cura ospedalieri per questa fascia di popolazione”.

