Arrestato in flagranza un 23enne per rapina

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 9 gennaio 2025 – Nella giornata di domenica la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza l’autore di una rapina ai danni di un passante nei pressi di Via Canipari.

Nel corso del pomeriggio, un agente del Commissariato Carmine, libero dal servizio, ha udito le urla di una donna che indicava un soggetto in fuga come autore di una rapina ai danni di un anziano.

Il poliziotto ha immediatamente richiesto ausilio alla Centrale Operativa della Questura e si è posto all’inseguimento del fuggitivo, qualificandosi e intimandogli l’alt, riuscendo a bloccarlo dopo alcune decine di metri e recuperando il portafoglio di cui il reo si era poco prima appropriato in danno all’anziano.

Nei medesimi frangenti, sul posto è sopraggiunta la volante del Commissariato Carmine e il responsabile, 23enne, è stato accompagnato in stato di arresto presso gli uffici della Questura per l’espletamento dei relativi atti.

