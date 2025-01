ASST OVEST MILANESE, INVESTITI 8 MILIONI DI EURO PER L’AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO

PIENAMENTE RISPETTATO IL TARGET PREVISTO DAL PNRR

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 9 gennaio 2025 – L’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese ha recentemente investito quasi 8 milioni di euro per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. In particolare, le risorse derivano dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un ammontare di 6.909.500 euro ai quali si aggiungono 1.038.000 euro finanziati direttamente dalla Regione per i lavori di installazione.

In particolare, con le risorse del PNRR sono state acquistate 2 TAC a 128 strati del valore di circa 450 mila euro ciascuna, una PET/TC da 2,2 milioni di euro, 1 Risonanza Magnetica da 911 mila euro, 2 Mammografi con Tomosintesi del valore di oltre 212 mila euro ciascuno, un Angiografo di circa 600 mila euro e altre apparecchiature descritte nel dettaglio nella tabella allegata.

Ai fondi del PNRR si aggiungono ulteriori stanziamenti regionali per 1.067.000 euro che l’azienda ha investito per acquistare una Risonanza Magnetica aperta del valore di 650 mila euro destinata all’Ospedale di Abbiategrasso e una ulteriore Tac a 128 strati destinata all’Ospedale di Magenta.

“I finanziamenti sono stati utilizzati al fine di garantire ai nostri professionisti – spiega il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese, Francesco Laurelli – strumenti e apparecchiature all’avanguardia per la diagnostica, la prevenzione e per l’utilizzo diretto nei reparti e nelle sale operatorie. Strumenti e dispositivi moderni consentono di offrire servizi sempre più efficaci e precisi, a beneficio dei cittadini e dei pazienti, e di proseguire con il piano strategico definito e finanziato a livello regionale. Tutte le apparecchiature acquistate attraverso le risorse del PNRR sono già state installate e sono funzionanti, nel rispetto dei tempi indicati. La Risonanza Magnetica di Abbiategrasso, invece, entrerà in funzione a primavera”.

“Le nostre strutture tecniche e amministrative hanno agito con tempestività e oculatezza – sottolinea il Direttore Amministrativo Maria Luigia Barone – e, in stretta collaborazione con i responsabili dei Dipartimenti aziendali, hanno stilato una lista dei fabbisogni in termini di grandi apparecchiature sanitarie nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Abbiamo quindi aderito alle iniziative messe in atto da Regione Lombardia, finanziate con risorse regionali e attraverso il PNRR, che hanno consentito alla nostra azienda di rinnovare il parco tecnologico attraverso strumenti e apparecchiature di ultima generazione”.

Il piano di ammodernamento tecnologico dell’ASST Ovest Milanese viene costantemente aggiornato in base alle richieste e alle esigenze dei singoli Dipartimenti e in linea con i finanziamenti varati da Regione Lombardia oppure attraverso le donazioni esterne in collaborazione con la Fondazione dei 4 Ospedali.