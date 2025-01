Cesano. Riprendono fino a marzo le attività di “Crescere insieme”, iniziativa rivolta ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 gennaio 2025 – Con l’inizio del 2025, riprendono anche le attività di “Crescere insieme” per il trimestre gennaio-marzo, promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con le cooperative Equa e Orsa per le famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni.

«È un progetto di successo – spiegano il sindaco Marco Pozza e l’assessora alle politiche sociali, Ilaria Ravasi – iniziato con la precedente amministrazione e che abbiamo deciso di confermare, perché rientra tra le nostre azioni strategiche rivolte alle famiglie, per le quali puntiamo a sviluppare sempre più un contesto favorevole, dando l’opportunità di accedere a percorsi di supporto alla genitorialità e pedagogici».

Il calendario delle iniziative si aprirà con i laboratori outdoor che si terranno dalle ore 10 alle 12 al nido “La Coccinella” di via Garibaldi 34, sabato 11, 18, 25 gennaio e 1 febbraio, e al nido “Montessori” di via Gramsci 39 sabato 22 e 29 marzo. Ai bambini da 1 a 6 anni verranno proposti giochi che li incoraggeranno a esplorare l’ambiente esterno e le sue risorse.

Torna anche l’apprezzato appuntamento di “Stasera esco anch’io”, riservato ai piccoli da 3 a 6 anni, per i quali venerdì 24 gennaio al Montessori e venerdì 14 marzo alla Coccinella sarà organizzata una cena speciale nei locali del nido, che sarà anche l’occasione per i genitori di dedicare una serata a loro stessi.

Non mancheranno gli incontri di sostegno alla genitorialità “Tangram”, che si terranno lunedì 27 gennaio al nido Montessori e lunedì 10 marzo al nido La Coccinella dalle ore 16.45 alle 18.15: appuntamenti nei quali le mamme e i papà possono ricevere consigli e risposte sulle criticità nelle tappe dello sviluppo del bambino.

Torna anche l’appuntamento con il massaggio infantile, per bimbi da 0 a 8 mesi, proposto attraverso un ciclo di quattro incontri che si svolgeranno il sabato mattina al nido Montessori l’8, il 15, il 22 febbraio e l’1 marzo. In ciascuna giornata sarà mostrata una nuova tecnica di massaggio.

Infine, nei sabati mattina di marzo (8, 15, 22 e 29) verranno riproposti i laboratori di musicoterapia per i bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori, con musiche appositamente selezionate per sollecitare movimenti liberi e spontanei.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione. Per informazioni: genitori06@equacooperativa.it, sito web equacooperativa.it/project/crescere-insieme/.