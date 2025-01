Corso per Accompagnatore di media Montagna 2025/2026: iscrizioni aperte dal 20 gennaio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2025 – È uscito il bando per il nuovo corso di formazione per Accompagnatori di media montagna 2025/2026 del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia. Le iscrizioni alle prove attitudinali aprono il 20 gennaio alle ore 12:00 e si chiudono il 20 febbraio alle ore 12:00.

Le prove si terranno dal 3 al 7 marzo 2025 a Sondrio e in località Filorera – Val Masino (SO), il primo giorno il ritrovo è a Sondrio, presso la sede del Collegio al Castello Masegra.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line sul portale www.bandi.regione.lombardia.it.

Le prove attitudinali consistono in una valutazione tecnico-pratica su terreno escursionistico, in un test culturale scritto e in un colloquio, durante il quale verrà discusso il curriculum personale e quello escursionistico e verranno considerate le motivazioni alla pratica della professione. Si tratta di fatto di una selezione, un test d’ingresso necessario a individuare i candidati con una preparazione di partenza idonea alla frequentazione del percorso formativo.

Possono accedere solo i maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico oppure che siano in possesso di un titolo di studio equivalente, ottenuto in un altro Stato dell’Unione Europea.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Le iscrizioni alle prove attitudinali devono essere redatte e inoltrate a Regione Lombardia a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 febbraio 2025, pena l’esclusione, unicamente tramite la procedura telematica disponibile on line sul sistema informativo regionale www.bandi.servizirl.it, mediante compilazione della domanda direttamente on line, previa registrazione e identificazione da effettuarsi al momento dell’accesso. La data di presentazione della domanda sarà attestata dalla ricezione di una email di conferma.

Sul sito del Collegio regionale Guide alpine Lombardia, al menù “Corsi di formazione – Calendario corsi 2025”, si possono scaricare il bando con cui Regione Lombardia istituisce le prove attitudinali, il Calendario e i costi del corso 2025/26 per Accompagnatori di media montagna (vedi link https://guidealpine.lombardia.it/calendario-corsi-2025/).

Maggiori informazioni sul corso di formazione, sulle caratteristiche delle prove attitudinali e sul curriculum escursionistico necessario si trovano sempre sul sito del Collegio, al menù Corsi/Formazione – Percorso formativo Amm http://guidealpine.lombardia.it/percorso-formativo-a-m-m/ .

L’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA

L’Accompagnatore di media Montagna guida le persone in escursioni in montagna e in ambiente naturale e insegna le tecniche escursionistiche. È un professionista iscritto in un elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle Guide alpine. Le sue aree di competenza sono tutti i terreni escursionistici, comprese i parchi. Per diventare Accompagnatore di media Montagna è dunque necessario frequentare il corso di formazione che ha una durata di 590 ore comprese in circa 62 giorni. Al termine del corso occorre sostenere un esame per conseguire l’abilitazione professionale.