Gardaland annuncia Dragon Empire, la nuova esperienza a tema oriente per il suo 50esimo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2025 – Gardaland Resort apre il 2025 – un anno storico che segna il cinquantesimo anniversario del Parco – con l’annuncio di un’altra grande novità: Dragon Empire, un’affascinante area ritematizzata che celebra le tradizioni dell’Oriente.

I Visitatori verranno accolti nell’area dedicata da un imponente portale blu e rosso, decorato da lanterne rosse, ventagli e le corde dai cinque colori, che li trasporterà in un mondo di colori, musiche e festeggiamenti con un’atmosfera gioiosa e di celebrazioni. Gli spettacoli e le melodie travolgenti all’interno dell’area Dragon Empire renderanno ogni visita un’esperienza unica e indimenticabile.

Con questa seconda emozionante proposta, Gardaland si prepara a festeggiare il suo 50° anniversario, confermandosi come un punto di riferimento nel mondo del divertimento grazie alla sua tradizione consolidata e a una visione innovativa che, dopo mezzo secolo di magia, continua a tracciare la strada verso il futuro. Un impegno continuo per arricchire l’esperienza dei visitatori, offrendo momenti di puro divertimento per famiglie e giovani.

Dragon Empire sarà inaugurata ad aprile 2025, rendendo speciale la stagione del cinquantesimo anniversario.

Per celebrare quest’importante traguardo, Gardaland ha svelato un nuovo logo commemorativo che fonde simbolismo, tradizione ed innovazione. Realizzato in elegante oro, il logo include le date fondamentali del Parco – 1975 e 2025 – e un design che unisce la “G” di Gardaland al numero “5”, mentre lo “0” racchiude il volto stilizzato di Prezzemolo, la mascotte amata da generazioni di visitatori. Il “50” richiama la scritta “GO”, esprimendo l’entusiasmo e la visione del Parco per il futuro.

Redazione