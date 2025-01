LOMBARDIA: PUBBLICATO DA ARIA SPA IL BANDO PER DOTARE LE AREE PERIFERICHE A BASSA CONNETTIVITÀ DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 gennaio 2025 – Con un comunicato stampa diffuso sul proprio sito internet, Aria Spa comunica che è stata pubblicata oggi sulla piattaforma telematica ‘Sintel’ la procedura per selezionare i fornitori ai quali affidare lo sviluppo della sperimentazione per usare, in modo complementare alla fibra, le connessioni internet satellitari.

L’iniziativa mira a integrare soluzioni di connettività satellitare e terrestre nelle aree della regione poco coperte dal segnale, garantendo una rete più estesa ed efficiente.

Nel comunicato Aria Spa rimanda anche al link in cui è possibile accedere al bando.

Redazione