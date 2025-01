(mi-lorenteggio.com) Mese, 9 gennaio 2025 – Intorno alle ore 16.15, in via Garibaldi, un bambino di 4 anni è stato investito da un veicolo, riportando un grave trauma cranico e ferite alle gambe. Da Milano è giunto l’elisoccorso che ha trasportato il piccolo all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Redazione