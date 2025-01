Milano. Carabinieri salvano 14enne che minaccia di suicidarsi in metropolitana

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2025 – Stamane, nella Stazione di Porta Garibaldi, lungo la banchina in direzione Abbiategrasso, una 14enne ha chiamato pronto intervento minacciando di uccidersi in metropolitana. Il carabiniere del numero di emergenza, dopo aver inviato due pattuglie sul posto, è riuscito a tenerla al telefono per 8 minuti. Nel frattempo sono giunte in metropolitana due equipaggi del Nucleo Radiomobile di Milano che hanno rintracciato la 14enne, ancora al telefono e sono riusciti a calmarla e trarla in salvo, riaffidandola alla famiglia.

Redazione