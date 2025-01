Nuovi alberi e forestazione urbana: il Comune di Rho con Forestami per una città più verde 

Numerose iniziative per rendere la città più verde e sostenibile

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 gennaio 2025 – Nuove piantumazioni, filari stradali, impianti forestali: sono numerose le iniziative in programma per rendere Rho più verde e sostenibile nel 2025.

Conclusa in questi giorni la posa di oltre 400 alberi tra parchi, scuole e aree pubbliche, ci si prepara per i nuovi progetti del 2025, a partire dall’approvazione del protocollo di intesa con Forestami per lo sviluppo del patrimonio verde cittadino.

Il progetto Forestami, avviato nel 2018, vede coinvolta Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Parco Nord, Parco Agricolo Sud, il Politecnico e i comuni dell’hinterland, con l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 per aumentare la resilienza del territorio agli effetti del cambiamento climatico. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di forte collaborazione tra enti pubblici e privati, con un impatto positivo sull’ambiente urbano attraverso interventi di forestazione, la promozione di nuove aree verdi e la riqualificazione di spazi urbani.

Il protocollo sottoscritto stabilisce una serie di obiettivi comuni e reciproci impegni, tra cui la piantagione di alberi in aree verdi, la promozione della conoscenza del valore della natura nelle città, e la sensibilizzazione della cittadinanza riguardo alle problematiche legate al cambiamento climatico.

“Diversi progetti in corso porteranno alla riqualificazione o creazione di nuove aree verdi: pensiamo alla piazza Visconti, al nuovo parco che sorgerà in via Tevere di fronte alle scuole, o al parco di via Magenta a Lucernate che vedrà numerose piantumazioni e una riqualificazione complessiva. Nel 2025 abbiamo anche in programma la creazione di nuovi filari stradali, insieme al ripristino di quelli incompleti, interventi che trasformeranno radicalmente alcune vie cittadine – dichiara l’assessora alla sostenibilità Valentina Giro – La collaborazione con Forestami è già avvenuta in questi anni e ora, con l’approvazione del protocollo, potremo sviluppare nuovi progetti su altre aree cittadine e potenziare ancora di più il verde urbano, fondamentale per migliorare la qualità della vita”.

In parallelo all’adesione a Forestami, l’Amministazione ha approvato il progetto Adotta un albero per la tua città. “In questi ultimi anni sempre più di frequente i cittadini si propongono di donare alberi alla città, a volte con il desiderio di dedicarli a persone care – spiega l’assessora Giro – E’ un modo di esprimere un impegno verso la collettività sempre più sentito da quei cittadini e cittadine attente ai temi ambientali: c’è chi vorrebbe dedicare un albero a una persona cara e non ha un giardino privato, chi vuole donare un albero in ricordo di un’insegnante o per il figlio appena nato. Il progetto, già in essere in molte città italiane, verrà diffuso a breve e ci permetterà di mettere a sistema quel che già avviene spontaneamente”.

Non manca la collaborazione con associazioni impegnate sui fronti ambientali, come Selva Urbana, che ha completato a novembre un intervento di forestazione in via Moscova/corso Europa con 100 alberi, o l’Associazione Gentile, che prosegue con il Bosco Gentile in via Grossi e nuovi progetti condivisi.

Nella foto studenti del liceo Majorana impegnati nel marzo scorso con Forestami al Parco della legalità vicino alla scuola superiore.

Redazione