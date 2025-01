Rho. Il BadaBum riparte con tante novità

Laboratori gratuiti per le famiglie con bambini da 3 a 8 anni

(MI-LORENTEGGIO.COM) Rho, 9 gennaio 2025 – Grazie al supporto del progetto Common Ground, lo spazio del quartiere Stellanda di Rho inizia l’anno con nuove attività gratuite a cura della cooperativa Stripes.

Dopo i primi appuntamenti di dicembre, che hanno accompagnato bambini e famiglie nel periodo delle feste, proseguono le attività laboratoriali dello spazio BadaBum di Rho realizzate tramite Common Ground, il progetto guidato da Fondazione Comunitaria Nord Milano e selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Le iniziative del progetto di rete Common Ground all’interno dello spazio di via Giusti avranno lo scopo comune di puntare sul coinvolgimento della comunità locale in un processo di co-creazione educativa, dove il quartiere potrà sentirsi parte di un laboratorio di esperienze condivise.

Con questo incontro tra idee e mission, quindi, si rafforza ancora di più l’obiettivo iniziale dello Spazio BadaBum – nato dalla collaborazione tra il Comune di Rho e la Cooperativa Stripes che lo gestisce – di creare una comunità educante nel quartiere Stellanda. Con le nuove attività che verranno realizzate si proverà a rafforzare il legame tra i residenti, sviluppando alleanze e reti educative territoriali, valorizzando la solidarietà e il senso di appartenenza alla comunità. L’obiettivo finale rimane quello di costruire una comunità che non si limiti alla sola educazione formale, ma che si estenda a tutta la vita sociale del quartiere, incoraggiando la collaborazione tra famiglie, scuole, associazioni e istituzioni.

“Unendo le forze del BadaBum con il progetto Common Ground, di cui siamo orgogliosi partner, desideriamo contribuire a rendere il quartiere Stellanda un ambiente ricco di opportunità educative. Le nuove iniziative che stiamo lanciando non solo arricchiranno il nostro programma, ma offriranno anche spazi di cura, ascolto e condivisione. Attraverso queste attività, ci proponiamo di aprire le porte del nostro Spazio a tutte le famiglie, creando occasioni preziose di interazione e apprendimento. Ogni laboratorio pomeridiano rappresenta un’opportunità per sviluppare competenze, coltivare talenti e promuovere il dialogo tra diverse realtà del quartiere. Siamo convinti che, collaborando e lavorando insieme, potremo facilmente costruire una comunità educante forte e coesa, in grado di supportare la crescita individuale e collettiva. Dalla collaborazione tra progetti e persone nasce la possibilità di fare del rhodense un luogo ancora più vivace e stimolante per tutti i suoi piccoli abitanti”, dichiara Dafne Guida, presidente di Stripes.

Nel corso dei prossimi mesi, oltre alle attività del mercoledì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00, che lo spazio Badabum ha avviato da ottobre 2024 per le famiglie con bambini 0-3 anni, si affiancherà un nuovo calendario di laboratori creativi, sociali e culturali che si svolgeranno tutti i mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00. Le attività del pomeriggio saranno gratuite e aperti a tutti, grazie al finanziamento del progetto Common Ground, con particolare attenzione alle famiglie del quartiere Stellanda. BadaBum è nato per la fascia 0-6 anni, Common Ground estende l’invito dai 3 agli 8 anni.

Tutte le attività continueranno ad essere curate del personale educativo della Cooperativa Stripes. Per informazioni 348-6281216 oppure scrivere a badabum@pedagogia.it.

“Il rafforzamento della rete e la conoscenza delle tante realtà culturali, caritative, sportive, di animazione e commerciali che ogni giorno sono attive e arricchiscono il quartiere Stellanda è un obiettivo importante – spiega l’assessore alle Politiche Sociale e ai Giovani Paolo Bianchi – Tutto questo si connette con le attività specifiche per genitori e bambini che hanno caratterizzato la nascita e il successo di Bada Bum, progetto davvero molto apprezzato dalle famiglie e dai più piccoli”.