Allianz Milano domenica a Verona prove di aggancio. Porro fa cento

(mi-lorenterggio.com) Milano, 10 gennaio 2025. Da alcune stagioni è una delle sfide più attese tra due delle migliori interpreti del volley spettacolo nella SuperLega Credem Banca. Due coach iconici come Roberto Piazza e Radostin Stojcev e i due migliori realizzatori di questo campionato Noumory Keita (337 punti) e Ferre Reggers (264) si sfideranno domenica 12 gennaio alle 18 al Pala Agsm Aim per Rana Verona contro Allianz Milano, partita valida per la 16ª giornata di stagione regolare. Un confronto decisivo per la classifica e per gli equilibri della regular season, con entrambe le squadre che potrebbero ambire a traguardi davvero importanti.

Allianz Milano e Rana Verona si presentano a questa sfida con soli tre punti di differenza in classifica: Rana è quinta con 27 punti (9 vittorie e 6 sconfitte), mentre Allianz segue al sesto posto con 24 punti (8 vittorie e 7 sconfitte). La partita potrebbe dunque rivelarsi un vero e proprio spareggio, come sottolineato dal palleggiatore di Milano Paolo Porro. Regolata 3-0 da Civitanova nell’ultimo turno, la squadra veneta cerca un riscatto immediato. Nelle Marche l’assenza di Donovan Dzavoronok si è fatta sentire assai, in particolare in ricezione (11 ace subiti in tre set) e Allianz Milano dovrà iniziare ad attaccare proprio dai nove metri come sa per limitare la potenza offensiva della Rana. Allianz giunge invece dalla vittoria 3-0 nel derby contro Monza, in cui ha dimostrato tutto il suo carattere nel chiudere i primi due set fiume ai vantaggi. Cosa che invece non era riuscita ai lombardi nella gara di andata proprio contro la squadra di Stojcev, che si era imposta per 3-1 all’Allianz Cloud con grande rammarico per i padroni di casa per le occasioni sprecate nel secondo e quarto set finiti 24-26 e 28-30. Le due formazioni si sono affrontate 28 volte nella loro storia: Verona ha avuto la meglio in 17 occasioni, mentre Milano ha vinto 11 match. A differenza di Milano, Rana è inoltre qualificata per la Final Four della Del Monte Coppa Italia. Sono tre gli ex, due centrali: Marco Vitelli che ha lasciato un ottimo ricordo a Milano nelle ultime due stagioni, ed Edoardo Caneschi, protagonista a Verona nel 2020/21. Il terzo grande ex è Matey Kaziyski, che ha vestito la maglia di Verona per tre campionati.

Paolo Porro taglia il traguardo della partita numero 100 in stagione regolare di SuperLega (155 con playoff e Coppa Italia) ed è a -1 dai 300 punti personali. La partita sarà trasmessa in diretta su VBTV, con la direzione di gara affidata agli arbitri Giuseppe Curto e Stefano Caretti, mentre Riccardo Gioia si occuperà del Video Check e Carla Dalle Vedove del referto.

Le parole di Paolo Porro (Allianz Milano)

“Quella contro la Rana Verona la possiamo sicuramente definire già una partita di spareggio, nel senso che se vinciamo possiamo raggiungerli in classifica e sarebbe importante per noi. All’andata abbiamo avuto le nostre occasioni per fare risultato, ma ci siamo fatti sfuggire l’opportunità anche di fare punti. Domenica dovremo mettere qualcosa in più in un palazzetto caldo come quello di Verona e contro una squadra che è vero che ha iniziato l’anno con uno stop, ma che è in fiducia per avere centrato la qualificazione per la Final Four di Coppa Italia”.

Rok Mozic schiacciatore (Rana Verona)

“Siamo attesi da un’altra partita importante per la nostra stagione. Giochiamo contro una squadra forte che è cresciuta molto nel corso del campionato e che è per noi una diretta concorrente per i Play Off. L’ultima gara è alle spalle e ora siamo focalizzati completamente sulla sfida di domenica con Milano, anche perché torniamo a giocare in casa davanti al nostro pubblico, che anche a Civitanova ci ha dimostrato tutto il suo sostegno e la grande vicinanza. Dovremo entrare in campo con la testa giusta e giocare la nostra pallavolo per metterli in difficoltà, ponendo la massima attenzione in ogni momento”.

Foto Credit del match di andata Alessandro Pizzi