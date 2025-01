Capodanno ortodosso 2025: una serata di gala esclusiva organizzata da Nightfashion al Just Cavalli Restaurant & Club, Milano

Un evento dal respiro internazionale, che ha riscosso sempre più successo anno dopo anno. Sempre straordinario, tra tradizione, lusso e divertimento per celebrare l’inizio del nuovo anno ortodosso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 gennaio 2025. Milano si prepara ad accogliere il Capodanno Ortodosso, una ricorrenza che affonda le sue radici nella tradizione delle comunità cristiane ortodosse di tutto il mondo. L’appuntamento è per il 13 gennaio 2025 presso la prestigiosa location del Just Cavalli Restaurant & Club, Torre Branca, Viale Luigi Camoens, 2 Milano. Un luogo iconico creato dal celebre stilista Roberto Cavalli. L’evento, organizzato dall’agenzia Nightfashion, promette di unire eleganza, alta cucina e intrattenimento di livello internazionale, trasformando Milano in un centro di festa e cultura.

Il Capodanno ortodosso è una festività profondamente radicata nella tradizione cristiana delle nazioni dell’Europa orientale, come Russia, Serbia, Romania, Ucraina, Bulgaria e Grecia, ma viene celebrato anche in regioni con significative popolazioni ortodosse, come Israele, Egitto, Etiopia e alcune parti dell’India. Questa festività è legata al calendario giuliano, ancora utilizzato per scopi ecclesiastici da molte comunità ortodosse, e differisce dal calendario gregoriano adottato in Occidente nel 1582. La discrepanza di 13 giorni tra i due calendari è la ragione per cui il Capodanno ortodosso cade a gennaio, ben oltre la tradizionale data del 31 dicembre.

Per questa occasione speciale, il Just Cavalli si trasformerà in una raffinata “kafana”, il tipico locale serbo noto per la sua ospitalità e il calore delle sue celebrazioni. L’atmosfera sarà dominata da eleganti decorazioni color oro, simbolo di lusso e prosperità, creando un ambiente perfetto per salutare l’anno appena trascorso e accogliere quello nuovo. La serata vedrà momenti di intrattenimento di altissimo livello. A rendere ancora più memorabile l’evento, una cantante internazionale guiderà il conto alla rovescia verso il nuovo anno, regalando emozioni uniche a tutti i partecipanti.

Gli ospiti potranno scegliere tra tre formule culinarie, pensate per soddisfare ogni esigenza: Dinner Cocktail Standing (30 euro), un’opzione informale per chi preferisce vivere la serata in piedi, degustando cocktail e piatti sfiziosi; Experience Cena Perla (60 euro), un menu raffinato che include specialità come tacos di tonno e caviale, risotto ai crostacei e panettone artigianale; Experience Cena Diamante (80 euro), un’esperienza gastronomica di lusso con piatti come pizza al tartufo, filetto di orata in crosta di patate e risotto allo champagne. Tutte le formule includono una selezione di vini (una bottiglia ogni quattro persone), acqua e caffè, per completare al meglio ogni portata.

La serata sarà arricchita da un’ampia gamma di intrattenimenti: Live music con la cantante internazionale Stella Ulker, DJ set curato dai celebri DJ Nick Milano e Gabdez, e spettacoli di danza e performance dal vivo, che renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva e festosa. Il dress code richiesto è Carnival Chic, invitando tutti gli ospiti a sfoggiare eleganza e originalità.

L’organizzazione di un evento di tale portata è resa possibile grazie al supporto di prestigiosi sponsor:



Revolution Beauty Lab: Saloni di bellezza nel centro storico di Milano, noti per trattamenti estetici d’eccellenza, dai massaggi alle tecnologie avanzate come il laser a diodi, fino a tecniche di colorazione moderne come balayage e babylight.

RAZN.it: Una piattaforma innovativa che rivoluziona il networking, semplificando e valorizzando le connessioni professionali attraverso strumenti potenti e approcci personalizzati.

GetVisa: Agenzia accreditata specializzata in servizi consolari per visti e documenti, operativa tra Milano, Mosca e altre città, con soluzioni dedicate per viaggi e relocation internazionali.

Leonardo Colavita: Chirurgo maxillo-facciale e medico estetico, specializzato in trattamenti personalizzati per la bellezza e il benessere del viso e del corpo.

Francesco Garofalo: Professionista nel settore della medicina e chirurgia estetica, riconosciuto per il suo approccio innovativo e la capacità di valorizzare l’autenticità della bellezza.

Margi Events: Organizzatori di eventi di lusso e matrimoni esclusivi, che curano ogni dettaglio per creare esperienze memorabili e personalizzate.

Bohadana: Brand d’eccellenza per accessori e abiti di lusso, noto per l’alta qualità e il design unico che uniscono tradizione e modernità.

Olga Bianchi Fashion Show: Progetto innovativo che celebra l’autenticità femminile, offrendo a ogni donna l’opportunità di vivere l’esperienza della passerella al di là dei tradizionali canoni estetici.

Media partner che garantiscono visibilità all’evento: 7giorni.info giornale di informazione milanese, Lombardia Tv, Spazio Danza, Taacnews.it, agenzia di comunicazione e marketing.

Nighfashion, l’agenzia organizzatrice dell’evento, è leader nel settore degli eventi di lusso a Milano. Fondata da Stefano Carniti e Mihaela Malauti, l’agenzia vanta oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di eventi esclusivi, che spaziano da convention aziendali a gala internazionali, assicurando esperienze uniche e indimenticabili.

Per prenotare il proprio posto a questa serata esclusiva, è necessario contattare Michela: +39 327 6235296 o Stefano: +39 346 6365889. Oppure è possibile effettuare la prenotazione online tramite il seguente link: Xceed – Prenotazioni ufficiali. I posti sono limitati, quindi si consiglia di affrettarsi per non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore di Milano.

