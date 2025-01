Como, dalla segnalazione sulla pagina social al controllo di polizia, identificati tre sospetti topi d’appartamento, nell’auto droga, armi e arnesi da scasso, due denunciati

(mi-lorenteggio.com) Como, 10 gennaio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ha denunciato in stato di libertà per possesso di arnesi atti allo scasso, armi e detenzione di droga un 20enne cittadino rumeno di Lipomo (CO) e un 21enne cittadino domenicano anche lui di Lipomo (CO), con precedenti di polizia ed un avviso orale del Questore notificatogli ad aprile scorso, quest’ultimo per non avere avuto al seguito i documenti sul soggiorno. Assieme ai due è stato identificato anche un terzo uomo, un pregiudicato 19enne cittadino italiano, residente a Villa Guardia (CO).

Il controllo di polizia è avvenuto durante la notte appena trascorsa, in via Varesina a Como, quando un equipaggio delle volanti impegnato nel capillare controllo del territorio ha intercettato l’auto con a bordo tre individui. Lo stesso mezzo è risultato segnalato sui social come autovettura sospetta che si aggirava in zona Montorfano (CO), dove era stato denunciato un tentativo di furto in abitazione.

Gli agenti in servizio hanno quindi proceduto al controllo di polizia. Dall’ispezione, nell’auto sono stati trovati: quasi 18 grammi di hashish, un taglierino con lama lunga 8 centimetri, due grossi cacciaviti ed una pinza, il tutto a portata di mano del 20enne rumeno, che per tale possesso è stato denunciato.

Identificati anche gli altri due occupanti dell’auto, il 21enne domenicano – denunciato a piede libero per non aver avuto con sé i documenti che attestavano il suo regolare soggiorno – e il 19enne italiano di Villa Guardia, già condannato per rapina a luglio scorso.

Le posizioni amministrative dei tre giovani, sono ora al vaglio degli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine, che forniranno al Questore una relazione tecnica che gli permetterà di stabilire l’entità dei provvedimenti da attuare a loro carico.

Il Questore di Como Marco Calì, ribadendo l’importanza del capillare ed intensificato controllo del territorio attuato sia dalla Polizia di Stato che da tutte le forze di polizia impegnate giornalmente a contrastare ogni forma di illegalità e consolidamento della sicurezza pubblica sul territorio comasco, sottolinea l’importanza della fattiva e indispensabile collaborazione dei cittadini che con le loro tempestive segnalazioni agevolano il compito delle autorità. Si raccomanda a tutti di utilizzare sempre il numero unico di emergenza 112 NUE, sempre attivo per ogni situazione di necessità di soccorso pubblico.

La tempestività delle segnalazioni possono essere infatti determinanti nell’efficacia di intervento a fini preventivi o repressivi in caso di commissione di reati.

Redazione