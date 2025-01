GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDÌ 10 GENNAIO

mi-lorenteggio.com) Milano, 10 gennaio 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, venerdì 10 gennaio.

BRESCIA, ASSESSORE TIRONI A PRESENTAZIONE DELL’EVENTO ‘STEM MISSION’

L’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, partecipa, a Brescia, alla conferenza stampa di presentazione dell’evento ‘Stem Mission’, in programma il prossimo 18 gennaio nella sede del Centro Formativo Provinciale Zanardelli. In occasione di questo appuntamento, per l’ottavo anno consecutivo, il centro offrirà spazi attrezzati, laboratori, installazioni e attività collaterali per avvicinare i più giovani alle materie Stem, ovvero Science, Technology, Engineering e Mathematics.

– ore 11, Centro Formativo Provinciale Zanardelli (via Fausto Gamba, 12 – Brescia), aula Google, 1° piano